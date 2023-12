Der "German Giant" will auch bei dieser WM wieder für Furore sorgen: Clemens Gabriel, Halbfinalist von 2023.

Die Party im Londoner Alexandra Palace geht wieder los. Am 15. Dezember startet die Darts-WM 2024. Mit dabei: Vorjahres-Halbfinalist Clemens Gabriel und vier weitere Deutsche - also mehr denn je.

Von Michael Schnippert

Verrückte Kostüme, viel Bier und die tiefe Stimme von Russ Bray: Die Darts-WM 2024 wird in London Tausende Zuschauer vor Ort im legendären Alexandra Palace und Millionen am TV begeistern. Vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 fliegen wieder die Pfeile auf die runde Scheibe mit dem "Bulls Eye".

Deutsche Teilnehmer, Spielplan und Preisgelder: Wir haben für Sie Wissenswertes rund zur Darts-WM zusammengestellt.

Fünf Deutsche am Start

Clemens Gabriel steht dieses Jahr im Fokus. Bei der vergangenen Darts-WM zog der 44-Jährige sensationell ins Halbfinale ein, in dem er am späteren Sieger Michael "Bully Boy" Smith scheiterte.

Neben Clemens stehen bei der Darts-WM 2024 vier weitere Deutsche am Brett - und einer hat dieses Jahr schon für großes Aufsehen gesorgt: Ricardo Pietreczko, 29. "Pikachu", wie sein Spitzname lautet, gewann in diesem Jahr die German Darts Championships und besiegte auf dem Weg zum Titel namhafte Gegner wie Stephen Bunting, den dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen und den Weltranglisten-4. Peter Wright.

Florian Hempel, 33, hat sich über den "Tour Card Holder Qualifier" das WM-Ticket erspielt. Sein bestes Ergebnis bei der PDC-WM ist die 3. Runde (2022). Dragutin Horvat, 47, gewann 2023 die Super League Darts und qualifizierte sich dadurch für die WM. Er nahm vor sieben Jahren im Ally Pally teil und scheiterte in Runde 1. Genauso in diesem Jahr als er gegen Mike de Decker keine Chance hatte und mit 0:3-Sätzen verlor.

Wie Clemens ebenfalls für Runde 2 gesetzt, ist Martin Schindler, 27. Er steht auf Platz 26 in der PDC-Rangliste und ist zweitbester Deutscher. Seine größten Erfolge in diesem Jahr waren zwei Viertelfinals (UK Open, World Grand Prix) sowie ein Halbfinale beim World Cup of Darts, bei dem er gemeinsam mit Clemens Gabriel gegen Schottland mit den Darts-Granden Peter Wright und Gary Anderson verlor.

Wann spielen die Deutschen bei der Darts-WM?

2. Runde:

21.12., 22.10 Uhr: Gabriel Clemens gegen Man Lok Leung (Hongkong), Sport1

gegen Man Lok Leung (Hongkong), 22.12., 20.10 Uhr: Florian Hempel gegen Dimitri van den Berg (Belgien), Sport1

gegen Dimitri van den Berg (Belgien), 22.12., 21.10 Uhr: Martin Schindler gegen Jermaine Wattimena (Niederlande), Sport1

gegen Jermaine Wattimena (Niederlande), 23.12., 14.40 Uhr: Ricardo Pietreczko gegen Callan Rydz (England), Sport1

1. Runde:

17.12.: Florian Hempel gegen Dylan Slevin (Irland) 3:1

gegen Dylan Slevin (Irland) 3:1 19.12.: Dragutin Horvat gegen Mike De Decker (Niederlande) 0:3

gegen Mike De Decker (Niederlande) 0:3 19.12.: Ricardo Pietreczko gegen Mikuru Suzuki (Japan) 3:0

Darts-WM im TV

Wie in den vergangenen Jahren auch überträgt der Spartensender Sport1 alle Sessions live im TV und im Livestream. Kommentator ist Basti Schwele gemeinsam mit Experten wie Robert Marijanovic und Max Hopp. Als Moderatorin vor Ort ist Katharina Kleinfeldt.

Spielplan der Darts-WM 2024

In den ersten beiden Runden muss der Sieger drei Sätze holen, um das Match zu gewinnen. Ein Satz besteht aus drei Legs, in jedem Leg müssen die Spieler von 501 auf 0 Punkte werfen. Der letzte Pfeil muss in einem Doppelfeld landen, damit das Leg gewonnen ist.

Ab der dritten Runde gilt der "Best-of-Seven"-Modus, das heißt, der erste Spieler mit vier gewonnen Sätzen kommt eine Runde weiter. Im Viertelfinale sind es fünf Gewinnsätze zum Weiterkommen, im Halbfinale wird "Best-of-Eleven" gespielt. Im Finale siegt der Spieler, der als Erstes sieben Sätze für sich entschieden hat.

Donnerstag, 21. Dezember 2023

13.30 Uhr: 2 x 1. Runde und 2 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Freitag, 22. Dezember 2023

13.30 Uhr: 4 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Samstag, 23. Dezember 2023

13.30 Uhr: 4 x 2. Runde

20.00 Uhr: 4 x 2. Runde

Mittwoch, 27. Dezember 2023

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 3 x 3. Runde

Donnerstag, 28. Dezember 2023

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 3 x 3. Runde

Freitag, 29. Dezember 2023

13.30 Uhr: 3 x 3. Runde

20.00 Uhr: 1 x 3. Runde und 2 x 4. Runde

Samstag, 30. Dezember 2023

13.30 Uhr: 3 x 4. Runde

20.00 Uhr: 3 x 4. Runde

Montag, 1. Januar 2024

13.30 Uhr: 2 x Viertelfinale

20.00 Uhr: 2 x Viertelfinale

Dienstag, 2. Januar 2024

ab 20.30 Uhr: 2x Halbfinale

Mittwoch, 3. Januar 2024

ab 21.00 Uhr: Finale

Preisgeld-Verteilung im Überblick

Insgesamt werden bei dem Turnier rund 2,5 Millionen Pfund (knapp drei Millionen Euro) ausgeschüttet. Damit bleibt das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr unverändert.