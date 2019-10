Wittlich (dpa/lrs) - Die deutschen Darts-Fans bekommen noch einmal die Gelegenheit, den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld live zu sehen. Der 52 Jahre alte Niederländer tritt am Donnerstag (17.00 Uhr) bei der "Warsteiner Darts Night" in Wittlich an und duelliert sich bei dem Showevent unter anderem mit dem besten deutschen Profi Max Hopp. "Barney" beendet nach der bevorstehenden Weltmeisterschaft in London (13. Dezember bis 1. Januar) seine aktive Karriere und wird davor wohl nicht mehr allzu häufig in Deutschland antreten.

Neben van Barneveld und Hopp sind auch der englische Spitzenspieler Ian White und der zweitbeste deutsche Darts-Spieler Gabriel Clemens mit von der Partie. Für van Barneveld und Clemens bleibt nach dem Event in der Eifel am Donnerstagabend nicht viel Zeit, denn schon am Freitag beginnt in Amsterdam das prestigeträchtige Finale der World Series of Darts, bei dem beide Profis an den Start gehen.