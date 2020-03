Anders als in den meisten anderen Sportarten wird die Tour der Darts- Profis derzeit trotz der Coronavirus-Pandemie fortgesetzt. Der Weltverband PDC nutzt dabei auch seine sogenannten "Players Championships Turniere", die ohnehin ohne Zuschauer ausgetragen werden. Auch die Premier League, die wöchentlich am Donnerstagabend spielt, soll vorerst fortgesetzt werden und mit Publikum stattfinden, nur zwei Abende in Rotterdam wurden bislang auf September verschoben. Auch für die Darts-Station in Berlin (23. April) gibt es bislang keine Absage oder Einschränkung.