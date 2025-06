Ein Dart steckt im 90-Grad-Winkel im Brett – und am Ende gewinnt immer ein Brite. So oder so ähnlich lautet die ungeschriebene Formel des Pfeilwurfsports, doch am Wochenende ist die Darts-Welt aus dem Lot geraten. Deutschland bezwingt England, so lautet die Nachricht, was im Fußball auch erwähnenswert wäre, im Einzelsport Darts allerdings bis dato kaum denkbar war. Bei den Profis der Präzisionsbranche gibt es jedoch auch den Teamevent, einmal im Jahr, beim sogenannten World Cup of Darts; die Weltmeisterschaft im Darts-Mannschaftssport, wenn man so will, wenngleich die Mannschaften aus je zwei Spielern bestehen, was die Aufstellung erleichtert. Und so kam es, wie es kam.