London (dpa) - Der deutsche Darts-Spieler Nico Kurz peilt schon als Debütant den Sprung ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in London an. Am Montag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) trifft der 22-Jährige aus Hanau auf den Engländer Luke Humphries, der wie Kurz ein ungesetzter Spieler ist. Schon die beiden Siege des deutschen Youngsters gegen die Engländer James Wilson und Joe Cullen kamen überraschend. Nach dem bitteren Drittrundenaus von Max Hopp (2:4 gegen Darius Labanauskas) könnte Kurz als erster deutscher Spieler in der WM-Geschichte die Runde der letzten 16 erreichen.