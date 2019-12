London (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos blickt der an diesem Freitag beginnenden Darts-WM nicht nur mit Freude entgegen, sondern hat auch einen klaren Favoriten.

"Ein letztes Mal. Auf geht's, Raymond", schrieb der 29 Jahre alte Mittelfeldmann von Real Madrid bei Twitter. Seine Sympathien gehören offenbar dem fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld, der nach dieser WM zurücktritt. Der Niederländer bedankte sich für Kroos' Nachricht und will bei den Titelkämpfen in London für eine letzte große Überraschung sorgen.

"Ich werde nach London reisen, um meine letzte Darts-WM zu spielen. Ich hoffe, dass ich der Welt noch einmal zeige, was ich kann", schrieb der 52-Jährige in den sozialen Netzwerken. Sein Auftaktmatch bestreitet van Barneveld an diesem Samstag (ab 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den amerikanischen Außenseiter Darin Young.