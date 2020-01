Der erste Pfeil, der Peter Wright zum Weltmeister hätte machen können, schoss wenige Millimeter rechts am Feld der Doppel-Zehn vorbei. Der zweite, noch knapper, berührte den silbrigen Ring, trotzdem: vorbei. Die 3000 Zuschauer im Londoner Alexandra Palace stöhnten schmerzhaft auf. Wright benötigte noch 20 Punkte. Ging das schon wieder los? Der Schotte Wright hat in seinem Pfeilewerferleben in den wichtigsten Momenten so viele Darts am vorbestimmten Ziel vorbeigesetzt, dass er mit einigem Recht zum "ewigen Zweiten" gekürt worden war. Der Druck in großen Spielen, er war stets der Feind des Peter Wright. Im Premier-League-Finale 2017 hatte er einmal sechs dieser Matchdarts zur Verfügung, ehe er unter der emotionalen Last zusammenbrach, alle sechs gingen daneben.

Doch jetzt das: Pfeil Nummer drei, rein in die Doppel-Zehn. Wusch! Wright, 49, hatte tatsächlich zum ersten Mal in seiner langen Karriere den Weltmeistertitel gewonnen, nun schossen ihm - wusch! - die Tränen in die Augen.

Als Wright kurz darauf die Sid Waddell Trophy, den 25 Kilo schweren silbrigen Riesenpokal, umarmte und in die Luft reckte, leuchtete seine Hose, dieser buntgefleckte Farbunfall, bis in die hintersten Ecken des "Ally Pally". Die Hose, das lila Shirt, die tätowierten Arme, die lila Irokesenfrisur - Wright gilt in seiner ohnehin bunten Sportart zurecht als grellster Vogel. Von den Fans geliebt und vielfach besungen, jedoch bis zum Mittwochabend ohne richtig großen Sieg. Nun das 7:3 im Finale gegen Michael van Gerwen, den dreimaligen Weltmeister und großen Favoriten aus den Niederlanden, ein gar nicht mal knappes Ergebnis. "Es fühlt sich einfach großartig an, ich kann es kaum glauben", sagte Wright. Nun lachte und weinte er zugleich.

Detailansicht öffnen „Ich war einfach ein anderer Mensch“: Peter Wright, 49, wollte seine Pfeilchenwerfer-Karriere eigentlich 2014 beenden. Nun hält er die wertvollste Darts-Trophäe in den Händen: den WM-Pokal. (Foto: Alex Davidson / Getty Images)

Bislang galt es im Darts als ungeschriebenes Gesetz, dass der Schotte bei großen Turnieren zwar mit gewagten Outfits zuverlässig für Aufsehen sorgt und gut mitspielen kann, aber nie einen Titel gewinnt - vor allem nicht gegen van Gerwen, dem er in neun Major-Finals neunmal unterlegen gewesen ist, manchmal in fürchterlicher Höhe. Dies ist Wrights Geschichte, oder sie war es, denn diesmal hat Wright im wichtigsten Moment sein bestes Darts präsentiert, vielleicht sogar etwas mehr, als er sich selbst zugetraut hätte. "Fast alle hatten mich schon abgeschrieben, weil ich so oft an Michael gescheitert war", erzählte Wright im TV-Interview, ehe er den Sieg seiner Frau Joanne und seinen Kindern widmete: "Das ist alles für sie, für die Kids und die Familie. Sie haben immer gesagt, dass ich eines Tages Weltmeister werde." Dieses Mal, am Neujahrstag 2020, war er nicht mehr der alte Peter Wright: "Ich war einfach ein anderer Mensch."

Worauf Wright anspielte: Er hätte gar nicht mehr oben auf der Bühne stehen sollen. Schon vor sechs Jahren, Ende 2013, hatte Wright inmitten einer fürchterlichen Saison sein Karriereende angekündigt. Weil er gesundheitliche Probleme hatte, kaum ein Spiel gewann, sich weit davon entfernt wähnte, seine Familie mit seiner Kunst ernähren zu können. Nach der WM 2014 sollte Schluss sein, so hatte es Wright zusammen mit seiner Frau beschlossen, ehe er überraschend bis ins Finale stürmte, dort verlor, aber seinen Entschluss revidierte. "Meine Geschichte zeigt, dass man Träume niemals aufgeben darf", sagte Wright. Auch bei dieser WM wäre früh fast alles vorbei gewesen. Wrights Nerven wurden in seinem Auftaktmatch gegen Noel Malicdem von den Philippinen gewaltig strapaziert. Da stand Wright kurz vor dem Aus, Malicdem hatte einen Matchdart, vergab diesen, Wright setzte sich erst im Sudden-Death-Leg des fünften Satzes durch. Nicht der einzige Schreckmoment: Im Achtelfinale gegen Jeffrey de Zwaan brach er nach einer 3:0-Satzführung noch ein; erst als de Zwaan den Ausgleich schaffte, besann sich Wright und gewann.

Sherrock erste Frau in Premier League Fallon Sherrock hat nach ihrem geschichtsträchtigen Auftritt bei der Darts-WM als erste Frau ein Ticket für die Premier League erhalten. Die 25 Jahre alte Engländerin wird am zweiten Spieltag in Nottingham (ab 13. Februar) als sogenannte Contenderin (Anwärterin) an den Start gehen. Das teilte die Professional Darts Corporation (PDC) mit. Sherrock, alleinerziehende Friseurin aus Milton Keynes, hatte im Alexandra Palace in London als erste Frau bei einer gemischten Darts-WM einen Mann besiegt und sogar die dritte Runde erreicht. Dort unterlag sie ihrem Landsmann Chris Dobey. Bei der Premier League 2020 gibt es neun feste Teilnehmer, zu denen unter anderem Weltmeister Wright, WM-Finalist Michael van Gerwen sowie Ex-Weltmeister Rob Cross gehören. SID

Von Zittereien wie diesen war im Finale nichts mehr zu spüren. Wrights 2:0-Führung glich van Gerwen noch aus, dann wurde Wright stärker und stärker. Mit kühlem Kopf und einer Quote von mehr als 50 Prozent auf die Doppelfelder entriss er dem Favoriten Spiel um Spiel, Satz um Satz. Das Publikum feierte Wright mit Gejohle und lang anhaltendem Gesang (während van Gerwen schon bei seinem Einzug in die Halle ausgepfiffen wurde), der Niederländer wurde immer wütender, mit jedem Dart, den Wright im ersten Versuch in ein Doppelfeld zischen ließ. Es wirkte, als hätte Wright seine Nerven zu Hause auf dem einsamen Bauernhof in der Grafschaft Suffolk gelassen, wo er ansonsten, wenn er nicht auf den britischen Dartsbühnen steht, ein abgeschiedenes Leben führt. Wright stammt aus ärmlichen Verhältnissen, weil ihm seine Mutter kein Dartboard kaufen konnte, schmiss er als Jugendlicher seine Pfeile im Wald auf Bäume. "So viele Menschen haben mich runtergemacht und gesagt, das ist ein Mann für zweite Plätze", sagte der neue Weltmeister auf der Pressekonferenz und fragte spitz, an alle Kritiker gerichtet: "Ich wurde Clown genannt, aber wer lacht am Ende am besten?"

Wright hat gewiss auch davon profitiert, dass van Gerwen bei dieser Weltmeisterschaft nicht alles zeigen konnte, was normalerweise in ihm steckt. Der Niederländer schleppte sich durch die ersten Runden, kam selten in seinen berüchtigten Flow, der ihm den Spitznamen "The Green Machine" einbrachte, die grüne Maschine. Im Finale hatte van Gerwen große Probleme beim Auschecken über die Doppelfelder - einmal vergab er sechs Darts in Serie, Wright schaffte das Break. "Wenn man die Doppel nicht trifft, wird es schwierig", klagte van Gerwen über die eigene Fehlbarkeit, er muss nun weiter auf seinen vierten WM-Titel warten: "Ich hatte meine Chance und habe sie nicht genutzt." Wright dagegen, das erkannte van Gerwen fair an, habe "hervorragend gespielt".

Detailansicht öffnen Michael van Gerwen (rechts) war diesmal ohne Chance. (Foto: Alex Davidson / Getty Images)

Für van Gerwen ist es das Ende einerganz und gar paradoxen Saison. 15 Titel hat der überlegene Weltranglistenerste eingefahren, so viele wie keiner seiner Konkurrenten, vom Masters in Milton Keynes bis zur Champions League war er nicht zu schlagen. Van Gerwen hat vielfach unter Beweis gestellt, dass er mit seinem 30 Jahren der beste Dartsspieler der Welt ist und wohl auch noch ein Weilchen bleiben wird. Den wichtigsten, den WM-Titel, hat er aber verpasst. Wright war in seinem besten Moment zur Stelle. Seine einfache Erklärung: "Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach mal dran bin."