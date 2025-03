Der Weltverband PDC hat das Preisgeld für den Darts-Weltmeister verdoppelt und das Teilnehmerfeld von 96 auf 128 Spieler ausgedehnt. Ab dem Turnier 2026, das im Dezember dieses Jahres in London beginnen wird, soll der Titelträger eine Million Pfund (ca. 1,2 Millionen Euro) erhalten. In den vergangenen Jahren wurden 500 000 Pfund für den bedeutendsten Titel der Darts-Saison ausgerufen. „Das Preisgeld spiegelt den Status des Darts als einer der aufregendsten und gefragtesten Sportarten der Welt wider“, sagte Verbandsboss Matt Porter wenige Tage vor der Premier-League-Station in Berlin.