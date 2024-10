Es ist nicht lange her, da war Martin Schindler noch der Typ, der in Internetvideos die Dartsgrößen imitiert hat. Und zwar ziemlich gut. Schindler hat ein Talent dafür , sich kleinste Zuckungen und Marotten der besten Profis abzuschauen und nachzumachen, von der Wurfvorbereitung bis zum Jubel danach. Ein paar Klassiker sind dabei: der legendäre Zwei-Finger-Wurf von Peter Wright; die leicht schräge Kopfhaltung von Gerwyn Price; die Schnellfeuereinlagen von Ricky Evans. Oder das lieblich-süffisante Grinsen von Stephen Bunting, der seine Pfeile darüber hinaus immer etwas schräg in der Hand hält – Schindler hat sie alle drauf.

Sein eigenes Talent fiel dahinter ein wenig ab. Der 28-Jährige war schon in jungen Jahren ein guter Spieler, einer der besten in Deutschland. Für mehr als zwei Drittrunden-Teilnahmen bei Weltmeisterschaften hat es aber nie gereicht. Turniersiege holte er nur in der untergeordneten Development Tour, und einmal, 2018, noch unterklassiger, bei der vom TV-Sender Pro Sieben veranstalteten Promi-Darts-WM.

Doch es hat sich etwas gedreht in der Karriere von Schindler. Nach vielen Jahren, in denen er die Siegspieler immer bloß imitierte, ist er nun selbst einer. Zwei Titel hat er in diesem Jahr auf der European Tour des Dartsweltverbands PDC geholt: erst den Erfolg bei der International Darts Open in Riesa im Frühjahr, als er im Finale den früheren Weltranglistenersten Gerwyn Price bezwang. Jetzt, am Sonntag, ließ er bei der Swiss Darts Trophy in Basel seinen zweiten Sieg folgen. 8:7 im Finale gegen Ryan Searle, nach einem Spielverlauf, bei dem er mehrmals wie der Verlierer ausgesehen hatte. Sieben Matchdarts, sieben Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden also, vergab der Brite, ehe Schindler kühl zupackte. „Er war der bessere Spieler, aber das ist Darts“, sagte der Deutsche hinterher.

Ob glücklich oder nicht: Zwei PDC-Titel binnen fünf Monaten sind ein ziemliches Brett für einen deutschen Spieler, der aus professioneller Sicht ganz andere Voraussetzungen hat als die Kollegen von der britischen Insel. Schindler ist der erste deutsche Spieler, der zwei Turniere auf der European Tour gewonnen hat; es stand auch noch nie ein Deutscher vor ihm ganz oben in der Rangliste der European Tour: Schindler ist hier aktuell die Nummer eins, vor Weltklasseleuten wie Dave Chisnall, Luke Littler oder Michael van Gerwen. In der Weltrangliste, die noch mal bedeutsamer ist, steht Schindler auf Rang 22, so weit vorn wie nie zuvor. Bislang galt Gabriel Clemens, der bei der WM 2023 überraschend das Halbfinale erreichte, als deutsche Nummer eins. Jetzt ist es Schindler.

In Budapest wirft Schindler einen seltenen Neun-Darter

Zwischen den beiden Turniersiegen in Riesa und Basel gab es für Schindler einen zusätzlichen kleinen Meilenstein zu feiern: einen Neun-Darter beim Turnier in Budapest. Das Achtelfinale gegen Stephen Bunting verlor er zwar, auf dem Weg setzte er jedoch die 501 Punkte, die es auszuwerfen gilt, ein Mal mit neun perfekt platzierten Pfeilen auf 0. Mit weniger Darts ist das nicht möglich; noch spezieller war der Neun-Darter, weil er in einer offiziellen Fernsehübertragung geworfen wurde. Neun-Darter auf der TV-Bühne sind in diesem Sport eine eigene Währung, auch hier ist Schindler jetzt vertreten.

Nach dem Turniersieg in Basel konnte Schindler seine Gefühle nicht zurückhalten: Er ging erst in die Knie, tobte dann über die Bühne, warf sein Handtuch ins Publikum und brach in Tränen aus. Der Moment war auch deshalb so emotional, weil er nach Erfolgen im Turnierverlauf gegen Bunting (6:4), Raymond van Barneveld (6:4) und Josh Rock (7:2) im Finale gegen Searle ziemlich aussichtslos zurückgelegen hatte. Erst stand es 0:4, dann 2:5 und 4:7. Er gab aber nicht auf, traf mit fortschreitender Spieldauer besser, während Searle, selbst seinen ersten Turniersieg vor Augen, immer wankelmütiger wurde. Beim Stand von 6:7 war Schindler dran. Ein paar bange Momente später hatte er beim Stand von 7:7 nur noch 36 Pünktchen auf dem Board.

Schindler hatte natürlich gesehen, wie viele Matchdarts sein Kontrahent vergeben hatte. Doch als er selbst an der Reihe war, lächelte er und traf die Doppel-16 im dritten Versuch. „Ich hatte von Beginn an immer das Gefühl, dass ich das Potenzial und das Spiel habe, mitzuhalten – egal, wie gut er gespielt hat“, sagte Schindler beim Sender Dazn. Die Gewissheit, dass er mittlerweile über ein Nervenkostüm verfügt, das dem Stress in einem Finale standhält, dürfte ihm in Zukunft helfen.

Seinen Aufstieg zum zweimaligen Turniersieger kann Schindler noch nicht ganz greifen. Er könne es „in Worten kaum beschreiben“, sagte Schindler, ehe er es doch versuchte: „Vor zehn Jahren habe ich noch als Steward bei diesen Veranstaltungen gearbeitet und stand vor diesen Türen.“ Er habe „sehr hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich heute bin“. Die Zeiten, in denen Schindler den besten Profis bei den Turnieren den Weg wies und heimlich ihre Eigenheiten und Marotten für seine Imitationen gesammelt hat, sind tatsächlich längst vorbei. Wenn er seine Form hält, kann er bei der WM im Dezember, dem wichtigsten Turnier des Jahres, etwas mehr anpeilen als bloß den Einzug in die dritte Runde.

Und vielleicht gibt es dann bald jemanden, der Martin Schindlers Würfe imitiert.