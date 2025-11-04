Da ertappt man sich doch glatt bei einem onkelhaften Grinsen: Das 18 Jahre junge britische Dartswunderkind Luke „The Nuke“ Littler rauscht sechsmal durch den Theorieteil der britischen Führerscheinprüfung. Weltmeister vor der Zielscheibe, Beifahrer hinter der Windschutzscheibe. Wirft Pfeile schneller als sein eigener Schatten – und hat plötzlich Schwierigkeiten, in den Checkout-Bereich zu kommen. Hilarious. Aber nicht nur.

Wer will, wird in Littlers Prüfungs-Odyssee nicht nur Anlass für Hohn und Spott entdecken. Sondern auch für Gehässigkeit und Missgunst. Anhänger der Theorie des menschlichen Gedeihens indes werden den Pfeilekünstler in Schutz nehmen, ganz nach der Nikomachischen Ethik von Aristoteles. Sich etwa den Gag ersparen, dass Nervosität bei Prüfungsangst zu Brechreiz führen kann. Also natürlich nichts von Luke „The Puke“ Littler faseln und auf sämtliche Spitzen verzichten, solange sie nichts mit Pfeilwurf zu tun haben.

Man muss wissen, dass dieser aufgrund unzähliger Preisgelder sehr reiche Teenager längst ein Auto besitzt, ohne es fahren zu können oder besser zu dürfen. Nun hätte Littler auf die Lizenz pfeifen und sich so ans Steuer setzen können. Der gar nicht so bewährte Marco-Reus-Trick? Littler wählte eine andere Methode. Nach Fehlversuch fünf postete er ein Beweisfoto seines Prüfungsergebnisses, wonach er zwar 41 von 50 Multiple-Choice-Fragen korrekt beantwortet hatte – aber immer noch deren zwei zu wenig. Ehe er abermals unterpunktete und sich zum siebten Mal anmeldete.

54,8 Prozent lautet die Durchfallquote in Großbritannien, zehn Prozent höher als hierzulande. Und mit dem Scheitern wächst der Druck. Als würde die Zielscheibe samt ihrer Felder immer kleiner werden – und der Abstand immer größer. In der englischen Presse wurde bereits geraunt vom angeblichen Nationalrekord einer Britin, die 107 Versuche benötigte. Die 23 Pfund Prüfungsgebühr könne sich Littler allein durch das Preisgeld für den WM-Sieg noch 43 477 weitere Male leisten, auch das wurde errechnet – ehe der Gemeinte das Kapitel mit 43 Punkten im Siebtversuch und der erfolgreichen praktischen Prüfung schloss. Geschafft, auf die harte Tour, aber ehrlich. Als wäre er ein einfacher Teenager aus Warrington bei Liverpool.