Der zweimalige Weltmeister Luke Littler ist im Darts in neue finanzielle Sphären vorgestoßen. Wie sein Ausrüster mitteilte, schloss der 18 Jahre alte Engländer einen „neuen langfristigen, millionenschweren“ Deal ab. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen nicht, doch es sei der lukrativste Sponsorenvertag seiner Sportart. Nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA soll Littler insgesamt etwa 20 Millionen Pfund (rund 23 Millionen Euro) kassieren.

Die Vereinbarung mit „Target Darts“ läuft demnach über zehn Jahre und beinhaltet neben Fixzahlungen auch leistungsbezogene Boni sowie Umsatzbeteiligungen an von Littler vermarkteten Produkten. Der Deal spiegele Littlers „außergewöhnliche Leistungen“ sowie „seinen anhaltenden Einfluss auf und neben der Bühne wider“, heißt es in der Pressemitteilung. Erst vor wenigen Tagen hatte der Weltranglistenerste seinen WM-Titel im Londoner Alexandra Palace im Finale gegen den Niederländer Gian van Veen verteidigt (7:1).