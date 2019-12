London (dpa) - Max Hopp will am heutigen Sonntag als erster deutscher Darts-Spieler der Geschichte ins WM-Achtelfinale einziehen. Der 23 Jahre alte Hesse bekommt es in der dritten Runde mit dem Litauer Darius Labanauskas zu tun. Hopp ist in der Weltrangliste knapp 60 Plätze besser als sein Rivale und geht deshalb als Favorit in das Duell. Bisher hat der "Maximiser" zwei von zwei Vergleichen mit Labanauskas für sich entschieden. Neben der deutschen Nummer eins hat auch Debütant Nico Kurz mit zwei Siegen die dritte Runde erreicht. Er spielt am Montag gegen den Engländer Luke Humphries.