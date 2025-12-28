Der deutsche Profi Gabriel Clemens hat eine Überraschung bei der Darts -WM verpasst und sein Drittrundenspiel gegen Englands Luke Humphries verloren. Beim 2:4 geriet der 42 Jahre alte Saarländer zu schnell deutlich in Rückstand und musste sich in einem hochklassigen Match dem an Nummer zwei gesetzten früheren Weltmeister geschlagen geben.

Humphries gilt als großer Herausforderer von Landsmann Luke Littler. Für Clemens verlief das Turnier nach einem schwierigen Jahr mehr als ordentlich. In Runde eins gegen US-Außenseiter Alex Spellman und in Runde zwei gegen den Niederländer Wessel Nijman hatte der Deutsche jeweils mit 3:0 gewonnen. Vor drei Jahren hatte Clemens unerwartet und als bislang einziger Deutscher das WM-Halbfinale erreicht. Vor Clemens waren auch Ricardo Pietreczko und Martin Schindler in Runde drei ausgeschieden.