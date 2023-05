Von Christoph Ruf

Als Schiedsrichter Harm Osmers endlich, endlich abgepfiffen hatte, gab es am Böllenfalltor die üblichen Bilder zu sehen. Zumindest die, die üblich waren, bevor aus Aufstiegsfeiern in der öffentlichen Wahrnehmung "Platzstürme" wurden und aus fröhlichen Fans ein massives Sicherheitsrisiko.

Von der Tribüne aus sah man also ein Bild wie in den Achtzigern: Tausende Fans auf dem Rasen, ein paar Bengalfackeln ebenfalls, und irgendwo in dem unüberschaubaren Menschenmeer ein paar Leute, die zuvor, beim hart umkämpften 1:0 gegen Magdeburg, Hauptdarsteller gewesen waren: Der mal wieder schier unbezwingbare Keeper Marcel Schuhen beispielsweise, der sich unter Mitspielern begraben fand. Torsten Lieberknecht, der in seinem zweiten Jahr als Trainer einer Mannschaft aus dem Etat-Mittelfeld nach dem 33. Spieltag Tabellenerster ist. Und der endlich alles rausschreien konnte, was sich so lange angestaut hatte.

Die Freude über einen Erfolg, mit dem vor der Saison kaum einer gerechnet hatte, war umso größer, als sich zuletzt dezente Selbstzweifel eingestellt hatten. Schließlich hatten die Lilien, die seit dem zehnten Spieltag ununterbrochen auf einem direkten Aufstiegsplatz liegen, zuletzt durch Niederlagen gegen St. Pauli und Hannover gleich zwei Matchbälle zum Aufstieg vergeben.

Es dauerte bis das Aufstiegs-Ziel offen ausgesprochen wurde

Immerhin: Im Vorfeld hatte Lieberknecht das Offensichtliche erstmals ausgesprochen und den Aufstieg - "wir wollten das schon die ganze Zeit, haben es aber etwas anders ausgedrückt" - als Ziel genannt. Auch im Fernduell mit dem Drittplatzierten, dem Hamburger SV, gab Lieberknecht die bisherige Zurückhaltung auf. Stattdessen ließ er durchblicken, dass er das von HSV-Coach Tim Walter zur Schau gestellte Selbstbewusstsein ein wenig nervtötend findet: Dessen Team habe "extrem viel zu verlieren, das wissen sie auch, lügen sich aber in die Tasche." Seine eigene Elf hingegen sei "ganz bei sich", behauptete der Darmstädter Coach.

Detailansicht öffnen Bier für den Menschenfänger: Torsten Lieberknecht wird nach dem Abpfiff von seinen Spielern gefeiert. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Genau das bewies seine Elf am Freitag auch, von Beginn an sah man, dass dieses Team an diesem Tag und vor diesem Publikum aufsteigen wollte. Doch es war ein hartes Stück Arbeit, ehe Philip Tietz mit dem Treffer des Tages (38.) für die kollektive Erleichterung am Böllenfalltor sorgte, die an diesem Abend die Vorstufe zur großen Party war.

In nicht allzu ferner Zukunft, werden sie sich in der Geschäftsstelle zusammensetzen und diese Saison Revue passieren lassen, in der sie so viel aus eigener Kraft geschafft haben. Gegen Magdeburg fehlten gleich alle drei Spieler, deren Kernkompetenz die rechte Außenbahn ist. Wie es überhaupt erstaunlich ist, wie viele Ausfälle der SVD immer wieder kompensieren konnte. Dass die Spieler, die dann reingeworfen wurden, wenn mal wieder ein Mannschaftsteil ausfiel, sofort funktionierten, ist das große Verdienst von Lieberknecht.

Die beste Mannschaft der Liga hat nur einen mittelmäßigen Etat

Der Mann wurde schon oft als freundlich, ehrlich und bodenständig beschrieben, und all das stimmt ja auch. Nicht zuletzt ist dieser Mann mit dem treuherzigen Blick aber auch ein Menschenfänger, der jedem Tribünenhocker und jedem Routinier im Halb-Ruhestand das Gefühl vermitteln kann, fürs Große und Ganze genauso wichtig zu sein wie einer der ersten Elf. Der daraus resultierende Teamspirit war dann auch einer der ganz großen Darmstädter Standortvorteile in dieser Saison. Neben der überragenden Defensive, versteht sich, die nur 29 Gegentore zuließ.

Dass dieses Team es dennoch schwer haben wird in der ersten Liga, muss man im Übrigen niemanden in Darmstadt erzählen. Hier fühlen sie sich nicht als geborener Primus, der aufgrund eines ungnädigen Schicksals in der tristen zweiten Liga zwischengeparkt wurde. In Sachen Tempo ist Luft nach oben. Lieberknecht und Sportdirektor Carsten Wehlmann wissen, dass dieses Tempo verstärkt werden muss - so gut es eben geht mit den beschränkten Ressourcen. Und auch spielerisch gehört diese Mannschaft nicht zum Besten, was die Zweite Liga zu bieten hat. Die in dieser Hinsicht allerdings auch gut ausgestatteten Magdeburger ließen den Ball deutlich müheloser laufen. Doch all das interessierte an diesem Wochenende niemanden in Darmstadt. Warum auch? Wer mit einem Mittelklasse-Etat die beste Mannschaft der Liga stellt, hat ja auch wirklich etwas zu feiern.