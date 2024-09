Florian Kohfeldt kehrt in den deutschen Profifußball zurück. Der ehemalige Bundesligatrainer folgt bei Zweitligist Darmstadt 98 auf den zurückgetretenen Torsten Lieberknecht. „Florian Kohfeldt erfüllt unser gewünschtes Profil. Er bringt Erfahrung, Persönlichkeit und das Know-how mit, um unserer Mannschaft Stabilität zu verleihen und ihr Potenzial abzurufen“, sagte Sportdirektor Paul Fernie. Kohfeldt wird am Montagnachmittag die erste Trainingseinheit leiten, am Vormittag wird er offiziell vorgestellt. Sein erstes Pflichtspiel steht am kommenden Samstag (13 Uhr) bei Schlusslicht Eintracht Braunschweig an.