Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorübergehend auf seinen Rechtsverteidiger Danny da Costa verzichten. Der 31-Jährige zog sich bei der 3:4-Niederlage beim VfL Wolfsburg am Sonntag eine Zerrung im Adduktorenbereich zu, wie sein Verein mitteilte. Die Verletzung hatte er bereits nach zwei Minuten erlitten, kurz darauf musste der ehemalige Frankfurter ausgewechselt werden.Somit verpasst da Costa das Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen Tabellenführer Bayern München. Ein längerer Ausfall droht jedoch nicht: „Im Optimalfall“ könne da Costa bereits in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, so die Mainzer.