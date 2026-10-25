Es sind sehr ungewöhnliche Gespräche, die Aaron Danks gerade mit seinem Chef führt. Denn es soll unter keinen Umständen darum gehen, worüber er und Vincent Kompany sonst jeden Tag reden: Fußball .

„Ich habe letzte Nacht kurz mit ihm gesprochen“, sagte der Co-Trainer des FC Bayern, als er am Samstag gemeinsam mit Max Eberl in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg (So. 17.30 Uhr) auftrat. Dabei habe er Kompany erklärt, „dass wir keine Fußball-Konversation führen werden. Es ging nur um seine Gesundheit.“ Auch vor dem Spiel werde er „wirklich versuchen, Fußball-Kommunikation mit ihm zu vermeiden“. Er werde ihm nur fürsorgliche Nachrichten schreiben. Matchplan, Aufstellung, das mache jetzt vorerst alles der Staff.

Vincent Kompany : „Wir werden nicht von Tagen, sondern von Wochen reden“ Nach dem Zusammenbruch von Vincent Kompany auf dem Trainingsgelände des FC Bayern informiert Sportvorstand Max Eberl über den Gesundheitszustand des Trainers und spricht von einer längeren Erholungszeit. Von Martin Schneider ...

Danks, 43, soll an der Spitze des Trainerteams des FC Bayern stehen, während Kompany sich von den Folgen seines Zusammenbruchs am Freitagabend erholt, diesmal wirklich. Schon in den vergangenen Tagen hatte der Engländer den Chefcoach vertreten, als der wegen einer Virusinfektion ausfiel, hatte zweimal das Training geleitet und – wie immer auf Englisch – in der Pressekonferenz vor dem Arsenal-Spiel gesprochen.

Im Trainerteam ist Danks der für die Standardsituationen zuständige Assistent, man sieht ihn deshalb in jedem Spiel vor der Bank stehen, wenn Eckstöße oder Freistöße ausgeführt werden. Er gilt als besonders beliebt, bringt angeblich immer den Porzellan-Kakadu mit, mit dem die Bayern seit 2025 ihre Titel feiern. Und er hat Kompany schon mal vertreten, als der im Champions-League-Halbfinal-Hinspiel in Paris in der Vorsaison gelbgesperrt nur auf der Tribüne sitzen durfte. Kompany sagte damals: „Danksy hat Erfahrung. Er war schon an der Seitenlinie in der Premier League.“

In England hat Danks jahrelang als Jugendtrainer bei verschiedenen Profiklubs gearbeitet, war beim englischen Verband angestellt und Assistenztrainer beim FC Middlesbrough sowie bei Aston Villa, wo er zwei Spiele als Interimstrainer coachte. Mit Kompany arbeitete er kurz beim RSC Anderlecht zusammen und kam dann mit dem Belgier 2024 zum FC Bayern.

Vor allem Danks wird man in den kommenden Wochen öfter sehen. In Paris, beim wilden 4:5, hielt er noch, soweit möglich, mit Kompany auf der Tribüne Kontakt. Diesmal soll er ohne seinen Chef die Entscheidungen treffen. Damit der sich aufs Gesundwerden konzentrieren kann.

„Es ist eine schwierige Situation, wir sind alle nur Menschen. So ein Szenario kann man sich nicht vorstellen“, sagte Danks am Samstag. Es gehe nun darum, die geübten Abläufe zu wiederholen und nicht zu verändern. „Wir werden nichts neu erfinden oder neue Ideen reinbringen“, sagte er. Danks betonte auch die wichtige Rolle von Assistent René Maric für Taktik und Gegner-Analyse. Zum Trainerteam gehören außerdem Floribert Ngalula, Daniel Fradley, Torwarttrainer Michael Rechner und Athletiktrainer Walter Gfrerer.