Spaniens Nationalspieler Dani Olmo spricht vor dem Viertelfinale gegen die DFB-Elf über den neuen Stil unter Trainer Luis de la Fuente, Scherze mit seinen Leipziger Mitspielern – und erklärt, was ihn an der Taktik von Bundestrainer Nagelsmann überrascht.

Interview von Javier Cáceres, Donaueschingen

Auf dem Gelände des SV Aasen in Donaueschingen steht ein Veranstaltungszelt, das dem spanischen Verband RFEF in seinem EM-Quartier als Pressezentrum dient. Innen sind Kabinen untergebracht, in denen Interviews stattfinden, und aus jener Box, in der die SZ mit Dani Olmo, 26, von RB Leipzig verabredet ist, tönt auf einmal ein gewaltiger Urschrei. Den Schrei hat Olmo, wie sich herausstellt, auf Bitten des Fotoreporters einer Sportzeitung abgegeben – für ein Bild voller Kampfeslust vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland (Freitag, 18 Uhr).