Auf dem Gelände des SV Aasen in Donaueschingen steht ein Veranstaltungszelt, das dem spanischen Verband RFEF in seinem EM-Quartier als Pressezentrum dient. Innen sind Kabinen untergebracht, in denen Interviews stattfinden, und aus jener Box, in der die SZ mit Dani Olmo, 26, von RB Leipzig verabredet ist, tönt auf einmal ein gewaltiger Urschrei. Den Schrei hat Olmo, wie sich herausstellt, auf Bitten des Fotoreporters einer Sportzeitung abgegeben – für ein Bild voller Kampfeslust vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland (Freitag, 18 Uhr).

SZ: Herr Olmo, Sie treffen mit der spanischen Mannschaft im Viertelfinale in Stuttgart auf Deutschland. Ist es übertrieben, von einem vorweggenommenen Finale zu sprechen?

Dani Olmo: Nein, das kann man schon so sagen. Es ist ein partido grande, ein großes Spiel. Klar: Jedes Spiel, das nun ansteht, kommt im Grunde einem Endspiel gleich. Auf das andere Viertelfinale am Freitag, Frankreich gegen Portugal, trifft das genauso zu. Aber Deutschland gegen Spanien ist schon ein Klassiker.

Haben Sie den Moment verflucht, als Niclas Füllkrug im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz zum 1:1-Ausgleich für die DFB-Elf traf – und damit dafür sorgte, dass Deutschland in derselben Hälfte des Turnierbaums landete, in der auch Spanien als Gruppensieger verortet wurde?

Nein. Es hilft ja nichts: Wenn du das Turnier gewinnen willst, musst du dich mit den Stärksten messen und sie schlagen. Deutschland zählt ohne Frage dazu. Wäre es anders besser gewesen? Wir werden es nicht wissen. Ich persönlich finde es gut, dass wir jetzt auf sie treffen. Für uns heißt es: an die Arbeit!

Das Viertelfinale ist für Sie auch das Duell mit dem Bundestrainer, der einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass Sie in die Bundesliga gekommen sind. Julian Nagelsmann war Leipzig-Trainer, als er Sie im Januar 2020 anrief und erklärte, was er mit Ihnen vorhat.

Richtig. Es ist länger her, dass wir zuletzt während seiner Zeit beim FC Bayern aufeinandergetroffen sind. Er ist ein Trainer, der mich sehr gut kennt und den ich auch gut kenne. Es gibt einige Aspekte seiner Spielidee, die mir vertraut sind. Ich finde aber, die Art, wie er die deutsche Mannschaft spielen lässt, ist ein wenig anders als der Stil, den wir unter ihm in Leipzig gepflegt hatten.

Inwiefern?

Das fängt schon bei der Formation an. Bei RB spielten wir eher mit einer Fünfer-Abwehr, da gab es reine Außenbahnspieler. Nun hat er bei der Nationalelf einen reinen Außenverteidiger wie Joshua Kimmich, der diese Position auch nutzt, um nach innen zu ziehen. Das zeigt, dass Julian auch flexibel ist, je nachdem, welche Spieler ihm zur Verfügung stehen. Kontakt mit ihm hatte ich bei der EM aber nicht.

Auch nicht mit Ihren Leipziger Mannschaftskameraden David Raum und Benjamin Henrichs, die zum DFB-Team gehören?

Doch, mit denen schon. Ich kann hiermit auch offiziell dementieren, dass Raum meine Telefonnummer geblockt hätte. Das stimmt nicht! Aber im Ernst: Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und scherzen miteinander. Gewettet haben wir nicht. Wir haben uns gesagt: Möge der Bessere gewinnen! Aber ein paar gegenseitige Warnungen haben wir uns schon zugerufen: Komm ja nicht auf meine Seite ... Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Das passiert immer auf der Basis echter Freundschaft.

Konsens dürfte auch darüber bestehen, dass am Freitagabend die bisher besten EM-Mannschaften aufeinandertreffen.

Wir haben jedenfalls beide bislang nicht verloren. Beide Mannschaften verströmen das Gefühl, dass sie sich gerade sehr wohlfühlen. Das kann man auch daran ablesen, dass wir nach Zahlen die beiden besten Mannschaften des Turniers sind. Wir haben jedes Spiel gewonnen, Deutschland hat nur einmal Unentschieden gespielt. Im Achtelfinale hatten sie vielleicht etwas Glück, dass den Dänen das Tor zum 1:0 annulliert wurde. Aber am Ende sind sie sehr bequem ins Viertelfinale eingezogen.

Sie treffen in Stuttgart unter anderem auf Toni Kroos, der angekündigt hat, seine Karriere nach dem letzten EM-Spiel zu beenden. Bei Real Madrid hat er sich bereits verabschiedet. Um einen Spruch von seinem Real-Kollegen Joselu aufzugreifen: Werden Sie mit Spanien „Kroos in Rente“ schicken?

Das hat er gesagt? Hahaha. Aber ja! Hoffentlich. Hoffentlich! Nichts gegen Kroos, der ein sehr großartiger Spieler ist. Aber wir wollen gewinnen.

Sie sprachen von Neuerungen, die Sie bei Julian Nagelsmann wahrgenommen haben. International wird sehr viel intensiver diskutiert über den Wandel der spanischen Nationalmannschaft nach der WM in Katar unter Trainer Luis de la Fuente. Ist der Fußball Spaniens auch Ihrer Ansicht nach vertikaler und direkter geworden, so wie es alle behaupten?

Wenn du den Trainer wechselst, ändern sich der Stil und die Spielidee immer ein wenig. Jeder Trainer bringt ein paar neue Pinselstriche ein. In diesem Sinne stimmt es, dass wir unter Luis de la Fuente jetzt etwas direkter und risikobereiter sind.

War das ein Wandel, der nach der Enttäuschung bei der WM und dem Wechsel von Trainer Luis Enrique zu De la Fuente nötig war?

Ich kann nur sagen: Luis Enrique war und ist in meinen Augen ein unglaublicher Trainer. Er hat mir in seiner Zeit als Nationaltrainer wahnsinnig geholfen. Ganz ehrlich: Ich glaube, dass wir sowohl bei der letzten EM und bei der letzten WM sehr viel mehr verdient gehabt hätten. Jetzt, nach dem Wechsel, laufen die Dinge sehr gut. Wir haben Spieler von sehr hoher Qualität, und auch wenn im Vergleich zur vorherigen EM einige Spieler dazugestoßen sind, haben wir Erfahrung im Kader. Der Block steht.

Sie kennen Luis de la Fuente sehr gut. Sie haben mit ihm einen U21-Europameistertitel gewonnen …

… und eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von Tokio 2021!

Ist er als Trainer der A-Mannschaft anders als zu seiner Zeit als Juniorentrainer?

Die meisten von uns hatten das Glück, unter ihm in den Nachwuchsmannschaften des Verbandes zu spielen. Das Entscheidende ist: Die Grundidee, die er uns vermittelt, ist mehr oder weniger die gleiche, die wir alle aus der Zeit von damals kennen. Er hat uns immer schon viel Freiheit im letzten Drittel gegeben, damit jeder von uns seine Fähigkeiten und Qualitäten zur Geltung bringt – so wie jetzt. So gesehen ist das alles nicht anders.

Anders ist nun aber die Struktur des Spiels, und wirkt sich direkt auf Sie aus: Früher zogen Sie eher von außen in die Mitte, unter De la Fuente sind sie eine Zehn hinter einer echten Spitze. Kommt Ihnen das entgegen?

Ich habe immer gesagt, dass das die Position ist, auf der ich mich am wohlsten fühle. Es stimmt, unter Luis Enrique habe ich eher auf den Außenbahnen gespielt, mitunter als Neuner, ab und zu in den Halbpositionen. Damals spielten wir eher nicht mit einem Zehner. Unter Luis de la Fuente habe ich auch außen und als Zehner gespielt, als Neuner eher selten. Er kennt mich perfekt, er weiß, wo ich meine Leistung abrufen kann. Und ich weiß: Wo immer er mich hinstellt, werde ich mich wohlfühlen.

Er stand Ihnen immer sehr nahe, oder? In Ihren Verletzungspausen hat er sich stets nach Ihnen erkundigt.

Wir kennen uns einfach seit sehr vielen Jahren. Und haben viele Erfahrungen geteilt. In dem Sinne haben wir tatsächlich auch in, sagen wir, härteren Momenten Kontakt gehalten.

Vor ein paar Wochen haben wir mit dem italienischen Europameister Giorgio Chiellini gesprochen. Als er den Namen Olmo hörte, stieß er ein doppeltes „Mamma mia. Mamma mia!“ aus, weil er sich noch an Ihre Leistung im EM-Halbfinale 2021 erinnerte. War das Ihr bestes Spiel mit der Nationalmannschaft?

Könnte man sagen, ja. Natürlich nicht wegen des Resultats (4:2 für Italien nach Elfmeterschießen). Aber es war sicher eines meiner besten Spiele, auch wegen der Bühne: in Wembley, gegen Italien, in einem Halbfinale! Es hat uns eine Prise Glück gefehlt.

Wenn man Sie darüber reden hört und dabei beobachtet, könnte man meinen, dass das ein Stachel ist, der immer noch schmerzt.

So weit würde ich nicht gehen. Es ist eine Erfahrung, mit der man leben muss und die dir hilft, zu wachsen, wissen Sie? Viele der Spieler, die damals dabei waren, sind heute hier. Wir alle sind nach dieser Erfahrung reifer. Wir alle haben gelernt. Das zahlt alles auf die Gegenwart ein.

Was haben Sie denn fußballerisch aus dieser Niederlage gelernt, was Ihnen diesmal im Viertelfinale helfen kann?

Dass du die Chancen, die du bekommst, nutzen musst. Und dass du, so gut du auch spielst, den Ball ins Tor schießen musst. Weil: Manchmal reicht das.

Sie sind schon lange in Deutschland. Was hat Ihnen dieses Land gegeben?

Eine andere Art Fußball. Er ist hier direkter, vertikaler. Sie kennen ja die RB-Fußballidee, sie kreist vor allem darum, die Räume mit schnellen, vertikal attackierenden Stürmern anzugreifen. Das ist auch das Spiel, das ich in mir trage: Den Ball nehmen, nach vorne denken, Chancen kreieren, aus der Distanz schießen. In der Nationalmannschaft spielen wir mit etwas mehr Ruhe, mit mehr Ballbesitz. Aber wenn wir schießen müssen, schießen wir. Und dann haben wir vorne vertikale Stürmer wie Morata – und zwei echte Geschosse außen, Nico (Williams) und Lamine (Yamal). Ich bin, sagen wir, ein Mix aus dem Fußball, der in Leipzig und bei der Selección gespielt wird.

Honorieren das auch Ihre Landsleute? Manchmal hat man den Eindruck, viele Spanier hatten Mühe, den Fußballer Olmo in seiner ganzen Dimension wahrzunehmen.

Was sicher stimmt, dass die Bundesliga dort weniger im Fokus ist. Insofern kann es sein, dass man mich hier in Deutschland etwas besser kennt als in Spanien.

Schmerzt Sie das?

Nein. Ich habe ja nicht den Eindruck, dass ich weniger geschätzt werde, weil ich im Ausland spiele. Wenn ich hier bei der Nationalmannschaft bin, fühle ich mich unter meinen Mannschaftskameraden und Trainern richtig wohl. Ich habe auch nicht das Gefühl, irgendjemandem etwas beweisen zu müssen. Und falls jemand Zweifel haben sollte, macht es mir nichts aus, mich noch mal zu beweisen. Jedes Turnier ist auch eine Gelegenheit, um sich zu zeigen. Ich sage immer: Wer etwas über Fußball weiß, kennt mich gut.

Sind Sie durch Ihre Auslandserfahrung bei Dinamo Zagreb (2014-2017) in Kroatien und in Deutschland technisch und taktisch ein besserer Spieler geworden?

Besser vielleicht nicht unbedingt – anders in jedem Fall. Mit 16 Jahren Barcelona zu verlassen und dann bis zum 21. Lebensjahr in Kroatien zu spielen, das hat mich reifen und Dinge lernen lassen, die ich in Spanien vielleicht nicht gelernt hätte. Es hätte auch passieren können, dass ich drei Jahre lang nicht gespielt hätte – oder nicht auf diesem Niveau. Der Spieler, der ich jetzt bin, bin ich ganz klar auch durch meine Zeit bei Dinamo Zagreb und in Deutschland geworden.

Kann man sagen: Für eine solche Entscheidung braucht es Mut und Hirn? Ihre Karriere folgt ja einem durchdachteren Plan als bei anderen Spielern, angefangen 2014 mit jenem Wechsel nach Zagreb.

Was klar war: Die sportlichen Möglichkeiten, die mir Dinamo offerierte, bot mir kein anderer Klub. Ich wusste genau, was ich damals wollte, und dass es mein Ziel war, Profi zu werden. Dinamo war immer ein Klub, der junge Spieler ausbildet, einsetzt und verkauft. Der Spieler gedeihen lässt. Mir ist es jedenfalls sehr gut damit gegangen.

Steht nun der nächste Schritt an, ist Ihre Zeit bei RB Leipzig vorbei?

Wir werden sehen. Mein Vertrag läuft noch.

Es gab dem Vernehmen nach Gespräche mit mehreren Klubs, auch mit dem FC Bayern. Oder hätten Sie vielleicht Lust nach Hause zurückzukehren, also zum FC Barcelona zu wechseln, der Interesse an Ihnen gezeigt hat?

Ich glaube, alles wissen, unter welchen Bedingungen ich jetzt gehen könnte ...

... wenn ein anderer Klub bis zum 15. Juli eine festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro an Leipzig zahlt.

Meine Leute arbeiten daran. Sie wissen, was ich denke und möchte. Aber jetzt bin ich hier bei der EM und bin völlig auf das konzentriert, was von mir abhängt. Und das ist spielen – und hoffentlich gewinnen.