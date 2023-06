Von Javier Cáceres, Berlin

Fußball ist immer eine Frage von Gemütszuständen und Endspiele sind eine Frage der Konzentration; das gilt auch für das DFB-Pokalfinale, das am Samstagabend zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird (20 Uhr/live in ZDF und Sky). Konzentration heißt: Das Maximum an Ablenkung vermeiden, auf dass sich das Seelenheil der Startelf (und ihrer Reservisten) in einem größtmöglichen Gleichgewicht befindet. Vor diesem Hintergrund fällt das diesjährige Endspiel aus dem Rahmen. Denn so viel Bewegung abseits des Platzes hat es vor einem Pokalendspiel nur selten gegeben.