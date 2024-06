Dani Olmo und Kroatien haben eine besondere Beziehung zueinander, und es untertreibt, wer sie bloß herzlich nennt. Man muss nur bis zur letzten Europameisterschaft zurückgehen, um dafür einen Beleg zu finden. Sie hielt in Kopenhagen die gleiche Begegnung parat, die sich am Samstag im Berliner Olympiastadion zutragen wird (18 Uhr/ARD): Spanien gegen Kroatien. Olmo gewann damals mit den Spaniern, 5:3, Gänsehaut aber bescherten ihm die kroatischen Fans. „Olmo, Olmo, Olmo …“, sangen sie, die Fans von Dinamo Zagreb mit besonderer Verve.

Die Zuneigung beruht auf einer Liaison, die vor vielen Jahren begann und zu einem außergewöhnlichen Karriereweg führte. Das vorläufige Ende: RB Leipzig, seit Januar 2020. Wobei: Bei der diesjährigen Europameisterschaft wird Olmo auch Werbung in eigener Sache machen wollen, um vielleicht noch in diesem Sommer den Verein zu wechseln. „Wir sind für alle Optionen offen“, sagte er vor der Abreise aus dem spanischen Teamquartier in Donaueschingen nach Berlin. Ob er gegen Kroatien in der Startelf steht, war am Freitag offen – obschon er als einer der Lieblingsspieler von Spaniens Trainer Luis de la Fuente gilt.

Olmo, 26, wurde in Terrassa geboren, dem Geburtsort von Barcelona-Legende Xavi Hernández, als Sohn des Profitrainers Miguel Olmo. Im Alter von neun Jahren ging Dani zum FC Barcelona und durchlief die Jugendmannschaften der berühmten Nachwuchsschmiede Masía. Er war in vier Spielzeiten der teaminterne Torschützenkönig, das Gefühl, dass der Verein ihm keine Perspektive aufzeigen wollte, wurden Olmo und sein Umfeld dennoch nicht los. Barça setzte in der Saison 2013/2014 vor allem auf einen gewissen Lee Seung-woo, der vom einstigen Chefscout Albert Puig „entdeckt“ und von den Medien als „koreanischer Messi“ apostrophiert worden war.

Olmos Frage nach einem Karriereplan verstand der Klub als Gefeilsche um mehr Geld. Das war, versichern Wegbegleiter jener Tage, aber nie die Absicht; die Unterstellung der Barça-Verantwortlichen letztlich der Auslöser dafür, die Profikarriere an einem anderen Ort zum Erblühen zu bringen. Heute ist Lee Seung-woo irgendwo in der koreanischen Liga versickert. Und Olmo wuchs zu einem Spieler heran, der immer wieder mit Topklubs in Europa in Verbindung gebracht wird – auch mit dem FC Barcelona.

Dass Olmos Umweg über Kroatien führte, lag seinerzeit nicht auf der Hand. Es wäre ein Leichtes gewesen, finanziell verlockende Angebote von Premier-League-Klubs anzunehmen, die sich damals um die Absolventen der Masía balgten, wie Cesc Fàbregas. Arsenal und der FC Chelsea etwa buhlten um Olmo. Die Familie eines kroatischen Spieleragenten, eines Ex-Profis namens Andy Bara, schlug Olmos Familie dann vor, doch vom FC Barcelona zu Dinamo Zagreb zu wechseln. Der damals nicht einmal 16-jährige Dani Olmo wog das Für und Wider ab – und sagte zu.

Olmo gewann in Kroatien allein fünf Meistertitel

Dinamo hatte mit einer bemerkenswerten Statistik geworben. In den großen Ligen Europas war der kroatische Spitzenklub hinter dem FC Porto zum zweitgrößten Talentelieferanten des Kontinents erwachsen. Bei Dinamo versprach man Olmo eine praxisnahe Ausbildung; er werde im ersten Vertragsjahr einmal pro Woche, im zweiten schon Vollzeit mit der ersten Mannschaft trainieren und spielen. Olmo lernte perfekt Kroatisch – und den Ehrgeiz der Kroaten kennen: „Was ich an ihnen an meisten schätze, ist ihre Wettbewerbsfähigkeit“, sagte er. Er trat die Tür zur Kabine der ersten Mannschaft schneller ein als geplant.

In Zagreb gab er nach ein paar Monaten sein Erstligadebüt, wurde zwischen 2015 und 2020 fünfmal kroatischer Meister, zweimal unter dem ehemaligen Union-Berlin-Trainer Nenad Bjelica. In den Bjelica-Jahren wurde Olmo auch zweimal Kroatiens Fußballer des Jahres (2018, 2019). Eine Reihe europäischer Spitzenklubs war nun hinter ihm her, auch der FC Bayern, der in jenen Jahren einen kroatischen Trainer hatte: Niko Kovac. Doch die Wahl fiel auf RB Leipzig, nach Gesprächen mit dem damaligen Manager Markus Krösche – und vor allem mit dem damaligen RB-Trainer Julian Nagelsmann.

Bei RB Leipzig etablierte Olmo sich rasch. Mittlerweile blickt er auf 107 Bundesligaspiele und zwei DFB-Pokalsiege zurück, unter anderem. In der zurückliegenden Saison warf ihn eine bei einem Sturz erlittene schwere Schultereck-Gelenkverletzung zurück, er kam dennoch auf 21 Bundesligaeinsätze (vier Tore, fünf Vorlagen). Auch deshalb ist das Interesse an ihm ungebrochen.

Erst vor wenigen Wochen erneuerte RB-Chef Oliver Mintzlaff diskret den Wunsch der Leipziger, Olmos erst im vergangenen Jahr verlängerten Vertrag aufzuhübschen. Nach SZ-Informationen hatte Olmo 2023 die bis 2027 gültige Vertragsverlängerung unter der Maßgabe unterzeichnet, dass seine Bezüge für die Saison 2023/24 deutlich aufgebessert werden – und dass er im Sommer 2024 gehen kann. Bis zum 15. Juli greift eine festgeschriebene Ablösesumme von 60 Millionen Euro. Seinerzeit willigte Olmo ein, ab der kommenden Spielzeit weniger zu verdienen. Dem Vernehmen nach möchte RB nun zweierlei: das Gehalt ab der kommenden Saison anheben – und die Ablöseklausel tilgen.

Dass Olmo in Donaueschingen sagte, er sei „für alle Optionen offen“, heißt, dass das Werben der Leipziger nicht aussichtslos ist. Zugleich deutet die Aussage an, dass Olmo alles andere als abgeneigt ist, den berühmten nächsten Schritt zu gehen. Der FC Barcelona hat sich nach Olmos Lage erkundigt, dürfte aber kaum in der Lage sein, die Ablöse in einer Rate zu stemmen. Manchester United und der FC Liverpool haben Interesse gezeigt, ebenso der FC Bayern.

Ein Verein wie dieser wäre nach dem Geschmack von Olmo: Er will Titel gewinnen. Und einen Verhandlungsvorteil hätten die Münchner: Es gibt kaum einen besseren Kenner der Vertragslage Olmos als Bayerns Sportchef Max Eberl. Der hat den vorerst letzten Kontrakt ausgehandelt, als damaliger RB-Manager.