Zwischen Panorama-Spaßbad und Schwarzwälder Schinken bereiten sich die Dänen auf einen Coup gegen die DFB-Elf vor – in Freudenstadt, wo jetzt große Fußballwelt auf deutsche Kleinstadtgemütlichkeit trifft. Ein Ortsbesuch.

Von Claudio Catuogno, Freudenstadt

Der Gasthof Jägerstüble liegt malerisch an der Ostseite von Deutschlands größtem Marktplatz, aber wo Deutschlands größter Marktplatz liegt, das war bisher nicht nur in Dänemark weitgehend unbekannt. Sondern auch in Deutschland. Doch jetzt haben sie sich sogar im Jägerstüble aufgemacht, ein bisschen internationales Flair zu servieren: Gleich hinter der Eingangstür, noch vor den gewaltigen ausgestopften Hirschköpfen, die hier die Wände zieren, haben sie einen kleinen Tisch aufgestellt und neben ihr „Speisekärtle“ zwei dänische Fähnchen platziert. Außerdem liegt dort ein rundes Etwas, das sich bei genauerem Hinsehen als Exponat einer Ausstellung von Fußbällen aus aller Welt entpuppt, „Land: Kamerun, Material: Gummi und Folie“.