Von Ulrich Hartmann, Amsterdam

Leuchtend rot ging die riesige Sonne hinter dem Stadion unter. Wer genau hinsah, glaubte zu erkennen, dass sie ein bisschen aussah wie ein Herz. Botschaften der Zuneigung und des Trostes waren ihnen aus der ganzen Welt zugeflogen nach dem schockierenden kurzen Herzstillstand ihres Spielers Christian Eriksen gleich in der ersten Partie der EM. Am Samstag, kurz vor dem Anpfiff des Achtelfinalspiels gegen Wales, ließ der Fußballverband Uefa ein überdimensionales Dänemark-Trikot mit dem Namen Eriksen und der Rückennummer 10 über den Rasen tragen. Die Waliser überreichten Dänemarks Kapitän Simon Kjaer ein gerahmtes Trikot mit der 10 und walisischen Worten des Mutes. Eriksen sah das alles im Fernsehen daheim in Odense, wo er sich erholt. "Ich kann kaum glauben, dass das alles real ist", sagte der dänische Trainer Kasper Hjulmand.

Die vergangenen Tage kamen ihm und seiner Mannschaft vor wie ein Film. Erst der Schock um Eriksen, dann die Erleichterung, dann zwei Niederlagen einer blockierten Mannschaft. Aber schließlich erfolgte die Erlösung in Form eines 4:1-Sieges gegen Russland sowie nun dieses 4:0-Triumphs in Amsterdam gegen Wales. Die leidgeprüften Dänen stehen im Viertelfinale.

Hätte man keine Angst vor Pathos, dann verabreichte man dieser Geschichte biblische Züge. "Wir haben davon geträumt", sagte zaghaft der Doppeltorschütze Kasper Dolberg mit seinem unschuldigen, bubenhaften Gesicht. Bis hierher ist der Traum wahr geworden. "Wir haben all die Liebe und Unterstützung dazu wirklich gebraucht", sagte Hjulmand und klang nicht einmal übertrieben pathetisch. Nur ehrlich. "Wir fliegen wie mit Flügeln."

"Ich bin stolz, zu dieser Einheit aus starken, coolen Jungs zu gehören", sagt Torschütze Dolberg

Träume, Liebe, Flügel - solch aufgeladene Vokabeln wirken beim Fußball oft gewollt. Doch hier scheinen sie zu passen. Der Schicksalsschlag im Auftaktspiel gegen Finnland hat die Mannschaft zunächst gelähmt. Mittlerweile schweißt er sie zusammen. Wie befreit vom Ballast des Schocks. "Nach dem, was mit Christian passiert ist, sind wir eine noch stärkere Gruppe geworden als zuvor", sagt Dolberg. "Ich bin stolz, zu dieser Einheit aus starken, coolen Jungs zu gehören."

Auch der für Nizza spielende Dolberg, der gegen Wales nur deshalb in die Startelf gerutscht war, weil der Leipziger Stürmer Yussuf Poulsen wegen muskulärer Probleme passen musste, hat eine ganz eigene Geschichte hinter sich. Im September infizierte er sich mit dem Coronairus. Im Oktober verstauchte er sich den Knöchel. Im November lähmte ihn eine schmerzende Hüfte, und im Februar musste ihm der Blinddarm entfernt werden. Da war es eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt für den dänischen EM-Kader nominiert wurde.

Gegen Wales fand Hjulmand nun sogar, dass Dolberg eine gute Idee für die Startelf sei - und es war eine gute Idee. In der 27. Minute schlenzte der vormalige Ajax-Spieler den Ball wunderschön aus 18 Metern zum 1:0 ins Netz. Zwei Minuten nach der Pause nutzte er einen Patzer der gegnerischen Abwehr zum 2:0. Damit waren die Waliser so gut wie besiegt. Joakim Maehle und Martin Braithwaite erhöhten spät zum 4:0-Endstand.

Schon wieder vier Treffer, wie bereits fünf Tage zuvor in Kopenhagen gegen Russland. Wieder schleuderten die euphorisierten Fans bei vier Gelegenheiten ihre Bierbecher in die Luft. Im Torjubel verloren sie Wehmut und Rücksicht. In einem mit annähernd 16 000 dänischen Fans besetzten Stadion (Waliser durften nicht anreisen) sah das jedes Mal aus wie eine Sprinkleranlage mit Gerstensaft - und es roch auch so.

1992 hatte sich Dänemark gar nicht für die EM qualifiziert - und rückte kurzfristig für Jugoslawien nach

Daheim in Dänemark beschäftigt die Menschen mittlerweile der wagemutige Gedanke, ob diese Geschichte nicht sogar mit dem ultimativen Höhepunkt enden sollte. "Könnt Ihr womöglich sogar den Titel holen?", wurden Kasper Hjulmand und Kasper Dolberg gemeinsam in der Pressekonferenz gefragt. "Langsam, langsam", mahnte Hjulmand, musste aber unwillkürlich lächeln, als wären ihm solche Gedanken auch schon gekommen. In Dänemark denken viele an das Jahr 1992 zurück, als die dänische Mannschaft sich eigentlich nicht für die EM qualifiziert hatte, anstelle des kriegsbelasteten Jugoslawien aber kurzfristig teilnehmen durfte. Damals wurden sie Europameister durch ein 2:0 im Finale gegen Deutschland.

Die Geschichte diesmal ist eine vollkommen andere, aber die Konstellation für eine dänische Mannschaft, die unter ungewohnten Bedingungen das Gefühl hat, unabhängig von sportlichen Parametern frei aufspielen zu können, ist emotional vielleicht sogar vergleichbar. Und so gehen sie mit gewissen Erwartungen in das weitere Turnier. "Das nötige Selbstvertrauen hätten wir schon", sagte Dolberg ein bisschen schüchtern über die Frage nach dem möglich Titel. "Aber jetzt müssen wir erst einmal das Viertelfinale angehen."

Nächsten Samstag wird es in Baku angepfiffen. Dann wird sich zeigen, ob dieser von Liebe getragene Flug der dänischen Fußballmannschaft weitergeht. Bevor sie in Amsterdam in ihre Busse stiegen, war die große rote Sonne hinter dem Horizont verschwunden. Den Himmel aber illuminierte sie noch für ein paar Minuten länger in Rot. In dänischem Rot.