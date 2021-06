Christian Eriksen:"Ich möchte verstehen, was passiert ist"

Dänemarks Christian Eriksen hat sich erstmals nach seinem Kollaps im EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland zu Wort gemeldet. "Danke an alle, ich werde nicht aufgeben", ließ der 29-Jährige aus dem Krankenhaus über seinen Manager der Gazzetta dello Sport ausrichten: "Ich fühle mich jetzt besser - aber ich möchte verstehen, was passiert ist."

Der Mittelfeldspieler von Inter Mailand war am Samstag im Vorrundenspiel gegen Finnland zusammengebrochen und musste auf dem Spielfeld wiederbelebt werden. Der Grund für den Kollaps ist noch nicht geklärt.

Auch Eriksens Berater berichtete, dass es seinem Spieler besser gehe. "Wir haben uns heute Morgen gehört. Er hat gescherzt, er war guter Stimmung, es geht ihm gut", sagte Martin Schoots der Gazzetta dello Sport in einem am Sonntag geführten Interview: "Wir wollen alle verstehen, was ihm passiert ist, das will er auch: Die Ärzte machen gründliche Untersuchungen, das braucht Zeit."

Eriksen sei ergriffen gewesen ob der weltweiten Anteilnahme. "Er war glücklich, weil er gesehen hat, wie viel Liebe er um sich herum hat. Er hat Nachrichten aus aller Welt bekommen", berichtete Schoots: "Die halbe Welt hat sich gemeldet, alle waren besorgt. Christian gibt nicht auf. Er und seine Familie wollen sich bei allen bedanken."

Eriksen werde Montag und "vielleicht auch Dienstag" unter Beobachtung im Krankenhaus bleiben. "Jetzt muss er sich erholen, seine Freundin und die Eltern sind bei ihm", sagte Schoots. Der Mittelfeldspieler verfolge aber auch die dänischen EM-Spiele weiter: "In jedem Fall will er sein Team gegen Belgien als Fan unterstützen."

Notfallmediziner raten: "Prüfen, rufen, drücken"

Notfallmediziner haben indes auf die Bedeutung einer "unmittelbaren Herzdruckmassage" hingewiesen, die auch Eriksen auf dem Platz erfahren hatte. "Millionen Menschen haben miterlebt, wie wichtig und wie wirkungsvoll diese Maßnahme bei einem Herzstillstand ist", erklärte Götz Geldner, Präsident des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten (BDA).

Wie die Profis in Kopenhagen gezeigt hätten, müssten die Handgriffe schnell und effektiv ausgeführt werden. Nur dann habe der Patient gute Überlebenschancen. "Es kann jeden Menschen immer und überall treffen", betonte Geldner. Wie am Samstag geschehen, könnten auch Jüngere und sogar Hochleistungssportler einen plötzlichen Herzstillstand erleiden.

Deshalb solle jeder Bürger die drei Schritte "prüfen, rufen, drücken" verinnerlichen. "Prüfen, ob ein Hilfsbedürftiger bewusstlos ist. Hilfe rufen, am besten über den Notruf 112." Und schließlich drücken: "Beide Hände auf der Mitte des Brustkorbs aufsetzen und den Brustkorb einhundertmal pro Minute vier bis fünf Zentimeter in Richtung Boden drücken", so der Notfallmediziner.