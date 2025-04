Die deutschen Curler haben bei der WM in Kanada zwar die Playoffs verpasst, dafür aber im letzten Spiel das Ticket für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo gelöst. Nach dem 9:4-Sieg gegen die USA beendete das Europameister-Team um Skip Marc Muskatewitz die Hauptrunde mit fünf Siegen und sieben Niederlagen auf Platz acht. Erstmals seit Sotschi 2014 ist das DCV-Team damit wieder für Olympia qualifiziert.Der Weg dahin war im Temple Gardens Centre in Moose Jaw „wie eine Achterbahnfahrt“, sagte Bundestrainer Uli Kapp: „Die WM-Woche war holprig. Man muss der Mannschaft aber einfach auch Kredit geben: Die sind noch jung, die müssen sowas auch erst mal durchleben.“Nach der deutlichen Niederlage gegen Schottland (1:6) war am Freitag (Ortszeit) zumindest der Abschluss mehr als versöhnlich. „Wir hatten ein sehr gutes Spiel gegen die USA. Das war wichtig, mit einer richtig guten Teamperformance haben wir das runtergerockt und das Spiel dominant gestaltet“, sagte Kapp.