Olympia-Skip Marc Muskatewitz hat seine Curling-Karriere in der deutschen Nationalmannschaft überraschend beendet. Das gab das Team Muskatewitz bei Instagram bekannt und „private Gründe“ für den Abschied ihres Anführers vom Leistungssport an. Der 30-jährige Muskatewitz hatte Deutschland 2024 zum EM-Titel und über WM-Platz acht 2025 auch zu den Winterspielen 2026 nach Cortina d'Ampezzo geführt. Dort verpasste die junge Auswahl des CC Füssen um den Skip das erklärte Halbfinal-Ziel mit vier Siegen und fünf Niederlagen letztlich klar. „Die gemeinsame Zeit war für uns als Team sehr prägend“, hieß es in der Abschiedserklärung im Netz. Muskatewitz habe „auf und neben dem Eis eine wichtige Rolle gespielt und unser Team maßgeblich mitgestaltet. Für seinen Einsatz, seine Verlässlichkeit und die vielen gemeinsamen Momente sind wir ihm sehr dankbar.“
Muskatewitz bleibe der Szene allerdings erhalten: Er werde weiterhin in der neuen „Rock League“ aktiv sein, einer professionellen Curling-Liga, die am 6. April 2026 mit sechs Franchise-Teams startete. Dort wird unter der Leitung der Curling Group, der auch der Grand Slam of Curling gehört, mit alternativen Regeln ein schnelleres Curling zelebriert. In seinem alten Team rückt Ersatzmann Mario Trevisiol aus der Alternate-Position auf und wird ab sofort fester Bestandteil der Mannschaft. Zu dieser gehören außerdem Benjamin Kapp, Felix Messenzehl und Johannes Scheuerl.