Olympia-Skip Marc Muskatewitz hat seine Curling-Karriere in der deutschen Nationalmannschaft überraschend beendet. Das gab das Team Muskatewitz bei Instagram bekannt und „private Gründe“ für den Abschied ihres Anführers vom Leistungssport an. Der 30-jährige Muskatewitz hatte Deutschland 2024 zum EM-Titel und über WM-Platz acht 2025 auch zu den Winterspielen 2026 nach Cortina d'Ampezzo geführt. Dort verpasste die junge Auswahl des CC Füssen um den Skip das erklärte Halbfinal-Ziel mit vier Siegen und fünf Niederlagen letztlich klar. „Die gemeinsame Zeit war für uns als Team sehr prägend“, hieß es in der Abschiedserklärung im Netz. Muskatewitz habe „auf und neben dem Eis eine wichtige Rolle gespielt und unser Team maßgeblich mitgestaltet. Für seinen Einsatz, seine Verlässlichkeit und die vielen gemeinsamen Momente sind wir ihm sehr dankbar.“