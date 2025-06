Cucurella vor Rückkehr nach Deutschland„Sie werden wieder pfeifen“

Am Mittwoch reist die spanische Nationalelf von Madrid nach Stuttgart, es wird der Vorabend des Nations-League-Halbfinalduells des Europameisters mit Ex-Weltmeister Frankreich sein. An Bord der Maschine wird auch ein Spieler mit unverkennbarer Frisur sein: Linksverteidiger Marc Cucurella vom FC Chelsea. Der Cucurella? Genau: der Cucurella, der im vergangenen Jahr in der 106. Minute des EM-Viertelfinales gegen Deutschland für eine der ikonischen Szenen der EM gesorgt hatte.

Weil er den Ball an die Hand geschossen bekam – und der Schiedsrichter nicht pfiff. Deutschland verlor nach Verlängerung mit 1:2 und schied aus. Den deutschen Groll erntete Cucurella, nachdem er zuvor auf der Titelseite einer großen Tageszeitung nachgerade zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Interview mit Schiedsrichter Felix Brych : „Cucurellas Augen verraten ihn“ Wann ist ein Handspiel ein Handspiel? Rekordschiedsrichter Felix Brych analysiert im Interview die umstrittenste Szene des Fußball-Jahres. Er spricht über ertappte Sünder, Kritik am Videoschiedsrichter – und sein Comeback an der Pfeife mit knapp 50 Jahren. SZ Plus Interview von Christof Kneer und Martin Schneider ...

Sowohl im Halbfinale gegen Frankreich in München wie im Endspiel gegen England in Berlin wurde Cucurella, 26, bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. „Eine Anekdote“, sagte er am Dienstag in einer Pressekonferenz in Las Rozas bei Madrid. Dass es nun besser werden könnte, glaubt Cucurella nicht: „Sie werden wieder pfeifen, ich bin darauf vorbereitet.“ Es habe sein Gutes, wenn die Fokussierung auf ihn Druck von den Kameraden nehmen sollte.

Ein Unrechtsbewusstsein hat er nicht, warum auch? „Ich habe ja nichts Böses getan.“ Überhaupt, seine Erinnerungen an den EM-Sommer 2024 „sind allesamt schön, denn wir haben den Titel gewonnen“. Darum werde es ab Donnerstag auch gehen: „Wir wollen die Nations League gewinnen“, sagte Cucurella. Der damalige Schiedsrichter Anthony Taylor aus England ist beim Turnier übrigens nicht dabei.