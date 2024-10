Von Sven Haist, London

Mit schlechten Saisonstarts kennt sich Crystal Palace aus. Der Londoner Vorstadtverein wartet nach seiner nächsten Niederlage – 0:1 im Heimspiel am Samstag gegen Tabellenführer Liverpool – weiterhin auf den ersten Ligasieg in dieser Saison. Bisher holte das Team von Trainer Oliver Glasner lediglich drei Remis in sieben Partien. Die Situation erinnert den aktuellen Drittletzten der Tabelle an die Saison 2017/18, als Palace sogar die ersten sieben Spiele allesamt verloren hatte. Dies kostete damals den neuen Coach Frank de Boer frühzeitig seinen Posten. Er wurde durch Roy Hodgson ersetzt, der den Klub letztlich in der Premier League hielt.