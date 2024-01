Franz Beckenbauer bejubelt den Weltmeistertitel am 7. Juli 1974 im Münchner Olympiastadion. Sein Trikot besitzt bis heute Jordi Cruyff, der Sohn der niederländischen Legende Johann Cruyff.

Das legendäre weiße Hemd mit der Rückennummer 5, in dem Franz Beckenbauer im Juli 1974 Weltmeister wurde, wird von einem umsichtigen Wächter an einem "supergeheimen Ort" wie ein Gral gehütet. Sein Name: Jordi Cruyff.