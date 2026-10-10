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PortugalRonaldo ist vorläufig suspendiert

Gegen Cristiano Ronaldo wurde ein Disziplinarverfahren eröffnet.
Gegen Cristiano Ronaldo wurde ein Disziplinarverfahren eröffnet.
Foto: Patricia de Melo Moreiro/AFP

Portugals Fußballverband eröffnet ein Disziplinarverfahren gegen Cristiano Ronaldo. Der Nationalheld hatte erklärt, er werde jede Strafe gegen ihn akzeptieren.

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Der portugiesische Fußballverband FPF hat ein Disziplinarverfahren gegen Cristiano Ronaldo eröffnet und den Nationalhelden vorläufig suspendiert. Das teilte der Verband am Samstag mit. Ronaldo war nach Differenzen mit Trainer Jorge Jesus eigenmächtig von der Nationalmannschaft abgereist. Er betonte zuletzt, dass er jede gegen ihn verhängte Sperre akzeptieren werde.

Ronaldo hatte das Trainingslager des Europameisters von 2016 vor dem Nations-League-Spiel in Dänemark überstürzt verlassen. Jorge Jesus hatte zuvor angekündigt, den 41-Jährigen erneut nur auf die Bank zu setzen.

Zuletzt schloss Ronaldo einen Rücktritt aus, die Fortsetzung seiner Karriere in der Nationalauswahl machte er aber wohl von einer Ablösung von Jesus abhängig. Der Trainer habe sein Wort ihm gegenüber gebrochen, klagte Ronaldo. Bei seinen Mitspielern entschuldigte er sich in einem Schreiben dafür, dass er nach dem Spiel der Nations League in Norwegen (2:1) abgereist sei. Auch die Fans bat Ronaldo um Verzeihung. Mit vier Siegen in vier Spielen hatte sich Portugal trotz des Wirbels um Ronaldo vorzeitig für das Viertelfinale der Nationenliga qualifiziert.

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