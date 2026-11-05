Die 23 Jahre währende Ära des Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft Portugals ist Geschichte. Der langjährige Kapitän der Portugiesen kündigte am Donnerstag einen Rücktritt an, den viele Landsleuten als überfällig empfunden hatten. Cristiano verlas einen Brief „an alle Portugiesen“, in dem er den Tag für gekommen erklärt, „das Hemd mit der Rückennummer 7 zurückzugeben“. Er habe es nie als persönlichen Besitz, wohl aber als ein „Privileg“ empfunden, „es zu tragen, zu verteidigen und mit ihm in Stadien auf der ganzen Welt aufzulaufen“.

Ronaldo trug das Nationaltrikot in 234 Länderspielen und erzielte dabei 146 Tore – beides Rekordmarken im Weltfußball. Es war ihm indes lediglich ein großer Titel vergönnt, bei der Europameisterschaft in Frankreich 2016. Das Finale von Paris erlebte er wegen einer Verletzung weitgehend bandagiert am Spielfeldrand. Zuletzt war er insbesondere in den Spielen der Seleção ein Schatten seiner selbst. Die Jagd nach dem Tor Nummer 1000 seiner gesamten Karriere verleitete ihn dazu, seine Laufbahn in der Nationalmannschaft über Gebühr zu strapazieren. Nach eigenen Angaben kommt er auf 986 Tore in 1343 Spielen. Ein Tor in der spanischen Liga ist umstritten.

Fußball : Cristiano Ronaldo tritt aus Portugals Nationalmannschaft zurück In einer Videobotschaft gibt CR7 das Ende seiner Nationalmannschafts-Karriere bekannt. Zuletzt war er nach einem Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus aus dem Trainingslager abgereist. ...

Ronaldos Abschied aus der Nationalmannschaft folgt einem heftigen Machtkampf mit Nationaltrainer Jorge Jesus. Der Coach hatte Ronaldo Ende September gegen Norwegen warmlaufen lassen und nicht eingesetzt. Als er erklärte, dass Ronaldo gegen Dänemark auch nicht spielen würde, schmollte Ronaldo und reiste ab. Ronaldo erklärte öffentlich, sich von Jorge Jesus hintergangen zu fühlen und verließ das Teamcamp ohne Erlaubnis. Portugals Verband bestrafte den Spieler symbolisch. Angesichts dieses Zerwürfnisses fiel umso mehr ins Auge, wie herzlich Ronaldos fußballerische Nemesis, der einstige Weltmeister Lionel Messi, zuletzt aus Argentiniens Nationalteam verabschiedet wurde. Zuvor hatte Messi – wie Ronaldo – in Nordamerika die sechste WM seiner Karriere bestritten. Ronaldo erzielte in 27 WM-Spielen elf Tore.

In dem von Musik untermalten Video fand Ronaldo nun aber auch rührende Worte: „Wenn ich zurückblicke und an alles denke, was ich in der Nationalmannschaft erlebt habe, sehe ich nicht nur Spiele, Tore, Rekorde oder Trophäen. Ich sehe Menschen. Ich sehe Auswanderer, die sich während 90 Minuten Portugal ein Stück näher fühlten. Ich sehe Millionen Portugiesen, die ich nie persönlich kennengelernt habe, aber Teil meines Lebens geworden sind.“

Man muss wohl Verständnis haben: Es ist nicht einfach, Ronaldo zu sein

Ronaldo hatte sein erstes Länderspiel im Jahr 2003 unter Trainer Luiz Felipe Scolari bestritten, im Alter von 18 Jahren. Ein Jahr später rollten die Tränen über seine Wangen, als er bei der EM im eigenen Land im Finale gegen Griechenland mit dem deutschen Trainer Otto Rehhagel das Finale von Lissabon verlor. Seinerzeit war noch der große Eusébio am Leben, der einzige Portugiese, der Ronaldo den Titel des besten portugiesischen Fußballers der Geschichte streitig machen könnte.

In Ronaldos Selbstbild gibt es da freilich keine Konkurrenz, das wurde im Zuge der Kontroverse mit Jorge Jesus aus dem September klar. Damals hatte Ronaldo seinem Trainer diktiert, er solle unter anderem eingestehen, dass es „ein Fehler war, jemanden von der Dimension Pelés oder Maradonas zum Aufwärmen zu schicken und dann nicht ins Spiel zu bringen“. Ronaldo hielt sich schon vor Jahren für den Größten. Es führte dazu, dass Maradona einem Madrider Journalisten auftrug: „Sag Ronaldo, er soll aufhören, Scheiße zu erzählen!“

Andererseits muss man wohl Verständnis haben. Es ist nicht einfach, Ronaldo zu sein, sich der Hybris zu verweigern. Wohl auch wegen seiner Nähe zu US-Präsident Donald Trump und zu Fifa-Chef Gianni Infantino wurde eine Sperre, die bei den ersten beiden Vorrundenspielen der letzten WM gegriffen hätte, ausgesetzt. Portugals Ministerpräsident Luís Montenegro sagte: „Was du für Portugal getan hast, wird sein Echo in der Ewigkeit finden.“ Ronaldo selbst übte sich am Donnerstag in Demut. Er habe in den vergangenen Jahren „ganz einfache Dinge gelernt“, zum Beispiel: „Tore vergehen, Pokale bleiben in Museen, Rekorde werden gebrochen. Aber es gibt etwas, das die Zeit niemals auslöschen kann: den Platz, den wir in den Herzen der Menschen einnehmen.“ Seufz.

Die überraschendste Äußerung aber war Ronaldos Dank an die Kameraden, die sich befreit fühlen dürften wie ihre Landsleute bei der Nelkenrevolution von 1974. Diese markierte das Ende einer Tyrannei.