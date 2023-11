Indiens Hoffnung auf den Titel bei der Heim-WM im Cricket hat sich nicht erfüllt. Im Finale besiegte der Rekordweltmeister Australien den Gastgeber vor 130 000 Fans in Ahmedabad mit sechs Wickets und setzte sich zum sechsten Mal die Krone auf. "Das ist größer als 2015", sagte Australiens Josh Hazlewood, dessen Team damals vor heimischem Publikum triumphiert hatte. In der Gruppenphase vor sechs Wochen hatte Indien das Duell gegen Australien noch knapp gewonnen. Doch nach der Auftaktniederlage gegen den Gastgeber und einer Pleite im zweiten Turnierspiel gegen Südafrika feierten die Australier acht Siege in Serie und blieben auch im Endspiel souverän. In Indien, wo Cricket Volkssport Nummer eins ist, hatten in den vergangenen Wochen Millionen Fans auf den dritten Titel des Landes nach 1983 und 2011 gehofft. Cricket wird bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles erstmals seit 1900 wieder eine olympische Disziplin sein.