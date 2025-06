Denn die Projekte, die Kirsty Coventry kurz nach ihrem Amtsantritt angeschoben hat, waren im Grunde unumgänglich.

Auch Lausanne liegt derzeit unter einer Hitzeglocke, Ortskundige vernehmen dennoch eine frische Brise. Seit Kirsty Coventry die Leitung im olympischen Haus innehat, ist die Belegschaft offenbar ganz verzückt. Bestimmt sei die Neue an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), aber so freundlich! Ganz anders als ihr Vorgänger Thomas Bach, hat der britische Guardian herausgefunden. Auch wenn das, wie der Reporter selbst bemerkt, vielleicht nicht ganz so schwer ist, da Bach oft daherkam wie „halb Gordon Brown, halb Otto von Bismarck, presbyterianisch und preußisch“.