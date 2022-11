Zum dritten Mal bei einer WM dabei: Luis Fernando Suárez, seit 2021 Nationaltrainer von Costa Rica, bei der Ankunft in Katar.

Costa Ricas Trainer Suarez hofft, schon vor dem Duell mit Deutschland im Achtelfinale zu stehen. Er erklärt, warum sein Torwart Navas die Hauptrolle spielt, wieso er an die Kraft des Zuhörens glaubt - und an mehr Entscheidungsfreiheit für die Spieler.

Von Javier Cáceres

Am Mittwoch, verspricht Luis Fernando Suárez, seit Juni 2021 Nationaltrainer von Costa Rica, werde er wieder seine roten Turnschuhe mit dem hohen Schaft tragen. Das sei weder eine Frage von eigenem Aberglauben, noch habe es werbliche Hintergründe: "Meine Spieler wollen das so. Ich könnte nackt an der Seitenlinie stehen, egal - aber nicht ohne meine roten Turnschuhe!"