Wenn man so will, setzt sich die Promi-Liste immer weiter fort: der Slowene Domen Makuc, die Franzosen Dika Mem und Aymeric Minne, der dänische Weltmeister Emil Bergholt, die Dujshebaev-Brüder Daniel und Alex und als neueste Errungenschaft die portugiesischen Costa-Brüder Francisco und Martim. All diese Handballprofis wechseln zu dieser oder der nächsten Saison in die Handball -Bundesliga, die den Gradmesser im Welthandball darstellt.

Zwar hat der FC Barcelona kürzlich den Champions-League-Titel gewonnen, mit einem Sieg gegen die Füchse Berlin, die wiederum im Halbfinale den deutschen Meister und Titelverteidiger SC Magdeburg eliminiert haben. Dennoch ist der deutsche Handball das Maß der Dinge im internationalen Vereinswettbewerb. Das Aufrüsten der Topklubs in der deutschen Eliteliga jedenfalls geht ungebremst weiter. Kleines Beispiel? Domen Makuc war beim Titelgewinn der Katalanen im Juni der überragende Akteur – und hat dennoch in Kiel angeheuert. Der THW läuft seit geraumer Zeit seinen großen Erfolgen hinterher. Um das zu ändern, wurde neben Barcelonas Makuc noch der deutsche Nationalspieler Julian Köster aus Gummersbach verpflichtet.

Und da wäre natürlich noch die SG Flensburg-Handewitt, neben Meisterschaften und Pokalsiegen auch mit einem Champions-League-Titel dekoriert. Zuletzt gewannen die Schleswig-Holsteiner vor einem Jahr die European League, den kleinen Bruder der europäischen Königsklasse. Allerdings entspricht dies nicht dem Anspruch des Traditionsklubs, weshalb ordentlich in die Zukunft investiert wird. Zum Saisonstart kommen Welt- und Europameister Emil Bergholt (vom dänischen Erstligisten Skjern), der Johannes Golla (nach Melsungen) ersetzen soll, sowie der französische Spielmacher Aymeric Minne (vom HBC Nantes), in der französischen Liga zum besten Spieler der vergangenen Saison gewählt. Der internationale Durchbruch gelang dem Spielmacher der französischen Nationalmannschaft bei der EM in Dänemark vergangenen Januar, wo er maßgeblich zum Gewinn der Bronzemedaille beitrug – womit man beim portugiesischen Costa-Brüderpaar wäre, das ab der Saison 2027/28 für Flensburg antreten wird.

Martim Costa (hier im EM-Spiel gegen Nordmazedonien) kann im Rückraum auf der halblinken Position wie auch in der Mitte spielen. Bei der WM vor einem Jahr wurde der Portugiese ins All-Star-Team gewählt. Maximilian Koch/Imago

Denn die beiden Rückraumspieler stehen maßgeblich für den Aufstieg der Südeuropäer in die Weltelite. In Herning etwa waren die Portugiesen das einzige Team, das dem Gastgeber und späteren Europameister eine Niederlage beibringen konnte. Rechtshänder Martim Costa bekleidet die linke Rückraumposition, ist enorm stark im Eins-gegen-eins-Spiel. Zudem kann er den Spielmacher auf Rückraum-Mitte geben, da er neben seiner Torgefahr über ein großes Wurfrepertoire und ein gutes Auge verfügt. Trotz seiner 23 Jahre zählt Costa zu den international erfahrenen Spielern im portugiesischen Nationalteam: Mit seinem Heimatklub Sporting Lissabon spielt er Champions League, bei Großturnieren, wie der WM im Vorjahr, als Portugal im Viertelfinale das deutsche Team aus dem Wettbewerb warf, wurde er ins All-Star-Team gewählt. Zudem muss man keine seherischen Fähigkeiten besitzen, um Costa zuzutrauen, dass er sich signifikant weiterentwickeln wird.

SG-Geschäftsführer Holger Glandorf spricht von einer „ganz besonderen Verpflichtung“

Das gilt in noch größerem Maße für seinen im Februar 21 Jahre alt geworden Bruder Francisco, der mit 44 Einsätzen für Portugal sogar einen mehr als sein Bruder hat. Kiko, wie er gerufen wird, spielt ebenfalls für den portugiesischen Meister Lissabon und zählt zu der Gruppe von Profis, die als Linkshänder bestimmende Rollen in ihren Auswahlen spielen – wie der Däne Mathias Gidsel, Frankreichs Dika Mem, der Spanier Alex Dujshebaev, der Kroate Ivan Martinovic oder Renars Uscins im deutschen Team. Wobei viele in Costa den talentiertesten dieser Garde sehen: Wie Bruder Martim hat er große Stärken im Eins-gegen-eins sowie eine enorme Wurfkraft und Effektivität aus dem Rückraum. Kiko Costa zählt bei den internationalen Großturnieren regelmäßig zu den besten Torschützen und wurde sowohl bei der jüngsten WM als auch bei der EM zum besten jungen Spieler gekürt.

Mit diesem Duo erfährt das Team der SG Flensburg, das ohnehin traditionell zu den Favoriten in der Bundesliga zählt, eine enorme Verstärkung. Trainer Ales Pajovic, der allerdings noch eine Saison warten muss, freut sich bereits auf zwei „der spannendsten Spieler ihrer Generation. Sie bringen viel Qualität, Spielintelligenz und haben trotz ihres jungen Alters bereits wichtige Erfahrungen auf internationalem Top-Niveau gesammelt. Gleichzeitig sind beide sehr bodenständig und hungrig auf Erfolg, Eigenschaften, die hervorragend zu unserer Mannschaft und unserer Philosophie passen.“

Und SG-Geschäftsführer Holger Glandorf ist zu Recht stolz auf eine „ganz besondere Verpflichtung“. Bisher waren die Flensburger zwar stark am skandinavischen Markt orientiert, gleichwohl passen auch die Brüder aus dem Süden bestens in dieses Muster. Denn sie stehen sowohl in ihrem Klub als auch im portugiesischen Nationalteam für Tempo-Handball – besonders Francisco ist einer der weltbesten Gegenstoß-Spieler. Und für die Bundesliga sind sie die nächsten großen Namen.