Die olympische Sause ist vorbei. Aber spätestens im März sind Tobias Wendl und Tobias Arlt zurück in den Dolomiten, nur ein paar Täler entfernt von Cortinas Eiskanal. Sie haben sich für den Sellaronda-Wintermarathon angemeldet, ein Tour-Rennen, nicht im Schlitten, sondern auf Ski. Zum einen fühlen sie sich im Alter von 38 Jahren fit wie nie. Zum anderen verbringen die beiden Familienväter erstaunlicherweise auch nach 25 Jahren abseits des Sports noch immer gern Zeit miteinander.