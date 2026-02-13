Zum Hauptinhalt springen

MeinungRodelnDie Doppel-Tobis sind die erfolgreichste Symbiose des deutschen Sports

Kommentar von Barbara Klimke

Lesezeit: 2 Min.

Nummer sieben: Im Eiskanal von Cortina werden Tobias Wendl (rechts) und Tobias Arlt erneut Olympiasieger, diesmal mit dem Team.
Nummer sieben: Im Eiskanal von Cortina werden Tobias Wendl (rechts) und Tobias Arlt erneut Olympiasieger, diesmal mit dem Team. (Foto: Robert Michael/dpa)

Tobias Wendl und Tobias Arlt sind nun mit sieben Goldmedaillen die erfolgreichsten Winter-Olympioniken Deutschlands – auch weil die Rodler hierzulande perfekte Rahmenbedingungen finden.

Die olympische Sause ist vorbei. Aber spätestens im März sind Tobias Wendl und Tobias Arlt zurück in den Dolomiten, nur ein paar Täler entfernt von Cortinas Eiskanal. Sie haben sich für den Sellaronda-Wintermarathon angemeldet, ein Tour-Rennen, nicht im Schlitten, sondern auf Ski. Zum einen fühlen sie sich im Alter von 38 Jahren fit wie nie. Zum anderen verbringen die beiden Familienväter erstaunlicherweise auch nach 25 Jahren abseits des Sports noch immer gern Zeit miteinander.

Doppelsitzer-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt
:„Es ist der kleinste Arbeitsplatz für zwei Personen“

Die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt rasen in Cortina bei ihren vierten Winterspielen im Doppelsitzer durch den Eiskanal. Sie sprechen über Nähe und Distanz, über Stürze – und ein außergewöhnliches Golfduell.

SZ PlusInterview von Barbara Klimke und Mads Poschardt

