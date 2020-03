Die Corona-Epidemie wirbelt den internationalen Sportkalender immer stärker durcheinander. In der italienischen Fußball-Liga wurden am Samstag fünf Begegnungen abgesagt, um zu vermeiden, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Zu den gestrichenen Partien zählte auch das Topspiel zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand, auch die Spiele AC Mailand gegen CFC Genua, FC Parma gegen SPAL Ferrara, US Sassuolo gegen Brescia Calcio und Udinese Calcio gegen AC Florenz fielen aus. Die Partien hatten ursprünglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen. In Frankreich wurde derweil der Halbmarathon in Paris abgesagt, auch der für die kommende Woche vorgesehene Auftakt zur WM-Serie der Triathleten in Abu Dhabi wurde gestrichen.