Nach der Ausbreitung des Coronavirus hat der Tischtennis-Weltverband die für Ende März geplante Mannschafts-WM in Südkorea verschoben. Ursprünglich sollte das Turnier vom 22. bis 29. März in der Hafenstadt Busan stattfinden, doch Südkorea ist das nach China am stärksten von dem Sars-CoV-2-Virus betroffene Land. Vorläufig hat der Weltverband ITTF vom 21. bis 28. Juni einen möglichen Nachfolgetermin für die WM reserviert. "Die Gesundheit und die Sicherheit von Spielern, Offiziellen und Fans haben oberste Priorität", heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Der deutsche Sportdirektor Richard Prause begrüßte die Entscheidung; er sagte: "Das ist erst einmal eine gute Maßnahme der ITTV. Die Gesundheit steht über allem, man will sich keinen Risiken aussetzen. Von daher gibt es zu dieser Verschiebung keine Alternative."

