Von Ron Ulrich

Im Sommer stand Maximilian Jaeger an der Kasse des Supermarkts. Als er in seinen Einkaufswagen blickte, lag dort nur eine einzelne rote Paprika. Jaeger wollte eigentlich bezahlen, aber er hatte vergessen, was er eigentlich mitnehmen wollte. Also räumte er die Paprika wieder in die Auslage und verließ frustriert den Supermarkt. Jaeger spielt normalerweise in der Handball-Bundesliga für den HC Erlangen, doch in diesem Sommer fielen ihm nicht nur die Einkäufe schwer. Er konnte keine zwei Sätze mehr im Buch lesen, sich selbst beim Small Talk nicht mehr konzentrieren und schon gar kein Auto fahren. "Es war, als hätte ich Watte im Kopf. Als wäre ich dement. Ich lief herum wie eine Mumie", sagt er heute im Rückblick.