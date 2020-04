Fitnessstudios, Hallen und Sportplätze sind geschlossen - aber Laufen ist noch möglich. Mediziner empfehlen Sport an der frischen Luft sowieso, aber noch intensiver in Zeiten, in denen man sich im notwendig gewordenen Home-Office weniger bewegt als sonst. Philipp Pflieger, 32, ist Marathon-Olympionike, viertschnellster Deutscher über die 42,195 Kilometer in diesem Jahrtausend und Buch-Autor. Seine Olympia-Pläne für Tokio sind erst einmal hinfällig geworden - gerade hält er sich in seiner Heimat in Regensburg fit und läuft an der Donau entlang.