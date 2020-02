Viele Sport-Organisatoren reagieren mit Absagen und Verlegungen auf die Verbreitung des Krankheitserregers. Nur das Internationale Olympische Komitee hält unbeirrt an seinen Plänen für die Sommerspiele in Tokio fest.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hält trotz des Coronavirus-Ausbruchs in Japan an den Olympischen Spielen in Tokio fest. Die IOC-Koordinierungskommission setze sich voll und ganz für die planmäßige Austragung der Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August ein, sagte IOC-Präsident Thomas Bach laut der Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit japanischen Medien. Man wolle nicht über Alternativen spekulieren, erklärte Bach. Japan hat bisher acht Todesfälle gemeldet, die in Verbindung mit dem Virus stehen; mehr als 900 Menschen haben sich infiziert.

Derweil reagieren andere Sport-Organisatoren vorsichtig auf die aktuelle Verbreitung des neuartigen Virus. Die Deutsche Billard-Union hat in Abstimmung mit dem Weltverband die WM in Viersen wegen der Situation in Nordrhein-Westfalen abgesagt. Zudem verzichten die deutschen U20-Fußballerinnen auf ihre für Anfang März geplante Länderspielreise nach Japan, und Chinas U18-Auswahl im Basketball hat ihre Teilnahme am Albert-Schweitzer-Turnier in Mannheim und Viernheim storniert, der inoffiziellen U18-WM. Des weiteren wurde die Olympia-Qualifikation der Triathleten für die Mixed-Staffel von Chengdu in China nach Valencia in Spanien verlegt; in Vietnams Hauptstadt Hanoi steht der dritte Formel-1-Grand-Prix des Jahres auf der Kippe. Ein hochrangiger Regierungsfunktionär schloss die Absage der für 5. April geplanten Veranstaltung nicht mehr aus. Es wäre das erste Formel-1-Rennen in dem asiatischen Land.

Der alpine Ski-Weltcup der Frauen in La Thuile soll hingegen trotz der Corona-Fälle in Norditalien an diesem Wochenende wie geplant stattfinden. Vorsorglich sollen jedoch weniger Zuschauer als üblich beim Rennen zugelassen werden, teilte der Weltverband mit.