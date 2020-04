Damals, vor dem letzten Gruppenspiel bei der WM 2018, war Deutschland in erheblicher Sorge. Nicht wegen des Gegners Südkorea, den würde man ja wohl noch besiegen können, immerhin war man ja Titelverteidiger. Aber es würde in diesem Spiel auch darum gehen, sich für den Rest des Turniers warm zu spielen und endlich mal eine Stamm-Elf zu finden. Und ausgerechnet jetzt würde man auf diesen berühmten Leistungsträger verzichten müssen, auf diesen Rudy, so hieß er doch, oder? Ja, Rudy, Sebastian Rudy, Rückennummer 19, 28 Jahre alt, FC Bayern München. Den hatte man offenbar enorm unterschätzt, richtig gut war der im Spiel gegen Schweden gewesen, richtig reingehauen hatte der sich. Wusste man gar nicht, dass dieser Rudy so grätschen kann!

Allerdings war ihm bei einer dieser Grätschen, zu der ihn ein Fehlpass des heiligen Toni Kroos gezwungen hatte, ein schwedischer Schuh ins Gesicht geraten, blutend lag Rudy auf dem Rasen, er hat sich noch behandeln lassen, aber es half alles nichts. Rudy musste runter, wütend schleuderte er sein Trikot die Gegend. Wusste man ja auch nicht: Dass der so wild sein kann!

Ein paar Tage lang war Sebastian Rudy ein wichtiger Spieler in Deutschland, das hätte er selbst nicht gedacht, dass sein Nasenbeinbruch mal die Nation bewegen würde. Sehr lange hielt das Interesse an seiner Nase aber nicht vor, die Fußballnation hatte sehr bald andere Themen, zum Beispiel diese Nationalelf, die gegen Südkorea eben doch verloren hatte und, Skandal!, ausgeschieden war. In der Vorrunde. Ohne Rudy.

Inzwischen hat sich Sebastian Rudys Spur wieder verloren, und im Moment muss sich dieser wirklich sehr versierte Fußballer jeden Morgen erst mal selbst vergewissern, wo er sich gerade befindet.

Laut aktueller GPS-Daten befindet sich Rudy, 30, wieder in Hoffenheim, bei der ortsansässigen TSG, er hat da früher schon gespielt und betrachtet das inzwischen als seine Heimat. Aber die Heimat hat ihn einstweilen nur geliehen, Rudy gehört weiterhin dem FC Schalke 04, der ihn nach der WM 2018 dem FC Bayern abkaufte. In München haben sie Rudy durchaus geschätzt, er war da so etwas wie der zwölfte Stammspieler. Aber weil es in Wahrheit halt doch nur elf Stammspieler gibt, zog Rudy weiter - mit dem Selbstverständnis und dem Ruf eines Bayern-Spielers und, hier beginnt das Problem, auch mit den finanziellen Ansprüchen eines Bayern-Spielers. Es ist, im Wortsinn: ein Luxus-Problem.

Ein "exorbitantes Gehalt" beziehe Rudy auf Schalke, das hört man fast wortgleich aus dem Rudy- und dem Schalke-Lager, und so ist aus diesem leisen Mann auf einmal ein aufdringlich exemplarischer Spieler geworden. An Rudy lassen sich nicht nur die grundsätzlichen Risiken des Marktes ablesen, zum Beispiel, dass ihn einst ein Schalker Trainer (Tedesco) vom Wechsel überzeugte, der bald darauf kein Schalker Trainer mehr war. Inzwischen steht Rudy auch stellvertretend für jene Marktmuster, an die man sich im anstehenden Corona-Sommer wird gewöhnen müssen. Sebastian Rudy sitzt in der Corona-Falle. An seinem Fall wird man nun anschaulich verfolgen können, welche neuen Reflexe sich auf dem Markt ausbilden - und auch, wie es um die sogenannte Solidarität bestellt ist, von der in der Krise alle reden.

Rudy ist Nationalspieler, an guten Tagen spielt er wie ein kleiner Kroos, für so einen müsste sich doch ein ambitionierter Klub finden lassen - und doch wirken jetzt so viele Kräfte auf diesen kleinen Kroos ein, dass sich die Marktlogik plötzlich gegen ihn wendet. Wenn es aus dem Lager eines solchen Spielers heißt, die Zukunft sei "offen", dann befindet sich der Spieler normalerweise in beneidenswerter Lage. Er kann dann genüsslich Angebote sortieren und Bewerber gegeneinander ausspielen.

Nun aber, auf einem vom Coronavirus infizierten Transfermarkt, klingt der Die-Zukunft-ist-offen-Satz plötzlich wie eine Drohung. Zwar stehen immer noch ein paar gut gepolsterte Stühle auf dem Marktplatz herum, aber wenn es blöd läuft, dann plumpst man als Spieler zwischen sie. Auf Schalke, wo Rudys spektakulärer Vertrag noch bis 2022 läuft, ist die Lage ernst wie nie, Vorstand Alexander Jobst raunte schon im März, dass es wegen der noch fehlenden Fernsehgeld-Tranche "um die Existenz" gehe.

Schalke kann sich Rudys vertraglich vereinbarte Rückkehr auf keinen Fall leisten, aber die Hoffnung, dass Hoffenheim ihnen den viel zu teuren Spieler abnimmt, hat sich erst mal zerschlagen. Die Hoffenheimer haben gerade ausrichten lassen, dass sie die in Rudys Leihvertrag veranschlagte Kaufklausel von angeblich sechs Millionen Euro nicht aktivieren werden. Zwar gilt Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder durchaus als Rudy-Sympathisant, aber eine derartige Investition in einen 30-Jährigen wollen sich die Hoffenheimer in Zeiten der Corona-Krise lieber nicht leisten - zumal sie auf Rudys defensiver Mittelfeldposition auf jüngere Menschen namens Grillitsch, Geiger oder Samassekou vertrauen.

Das ist Rudys Situation: Die einen würden ihn schon nehmen, aber eine Ablöse wollen sie auf keinen Fall zahlen. Die anderen wollen ihn nicht mehr zurücknehmen, unter anderem, weil sie's gar nicht können. Und auch ein dritter Verein müsste sich überlegen, ob er in Zeiten des Marktwertverfalls eine Ablöse für einen nicht mehr jungen Spieler bezahlt, der sich an außergewöhnliche Gehälter gewöhnt hat. Man darf gespannt sein, ob die Branche tatsächlich zu jenen Kompromissen bereit ist, von denen in ersten Sonntagspredigten die Rede war. So könnte Rudy auch in Hoffenheim bleiben, aber eben nur wenn ... ... ja, wenn Schalke in der Not auf eine Ablöse verzichtet und Rudy in Hoffenheim ein Gehalt akzeptieren würde, das unter dem eines gefühlten Bayern-Spielers liegt.

Kaum einer kann mehr so, wie er gerne möchte, das macht den Fall Rudy zum stilbildenden Transferstück dieser Tage. Umso mehr fallen jene Player auf, die auf dem Markt offenbar weniger unter Druck stehen. Denn auch diese Erkenntnis steckt ja im Fall Rudy: Dass vor allem die sog. Kommerzklubs (Hoffenheim) imstande sind, die Zwangslagen der sog. Traditionsklubs (Schalke) auszunutzen. Dazu passt das jüngste Gerücht vom Donnerstag: RB Leipzig wirbt um Bremens Milot Rashica - und darf darauf hoffen, dass die Bremer es sich gar nicht leisten können, auf der Klauselsumme von 38 Millionen zu bestehen.