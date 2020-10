Von Gerald Kleffmann

Am Sonntagmorgen erst tauchte eine dieser Meldungen auf, die gerne untergehen, weil sich die Öffentlichkeit daran gewöhnt hat. Zwei Spielerinnen aus dem Juniorinnen-Wettbewerb von Roland Garros seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Entsprechend dem Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll hätten die zwei nicht namentlich genannten Talente zurückgezogen. Das las sich wie: alles im Griff. Aber als am Nachmittag Alexander Zverev sein Achtelfinale gegen den Südtiroler Jannik Sinner verlor und auf der Pressekonferenz verriet, er habe in der Nacht zuvor 38 Grad Fieber gehabt, er sei "komplett erkältet" und könne "nicht wirklich atmen", entwickelte sich eine ganz neue Nachrichtenlage.

Plötzlich stand bei den French Open die Frage im Raum, wie der deutsche Tennisprofi inmitten der Corona-Zeiten so antreten konnte. Dass der 23-Jährige wirklich angeschlagen war, hörte man an der belegten Stimme, und man sah es in der Partie. Der Weltranglisten-Siebte agierte nicht auf der Höhe dessen, was er kann. In der Pressekonferenz räumte Zverev zwar ein, dass er "besser nicht gespielt" hätte, das habe er beim Einschlagen gemerkt. Aber nicht, weil er in seiner Erkrankung etwas Problematisches bezüglich einer möglichen Covid-19-Infektion sah.

"Wir werden ja hier alle paar Tage getestet, und meine Tests waren alle negativ bis jetzt. Ich werde mich noch mal testen lassen, das ist ja klar. Ich denke nicht, dass es das ist", sagte er. Er nahm an, dass das kaltfeuchte Wetter bei seinem Drittrundensieg gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert schuld gewesen sei. Oder dass er sich bei seinem Physio, der jüngst krank war, angesteckt habe. Er schmecke auch Dinge. "Ich hoffe wirklich, dass es nicht das ist", schloss er - und da klang er schon nicht mehr ganz sicher. Eine Erklärung des französischen Tennis-Verbandes irritierte dann noch mehr.

Das Leben im Spielerhotel sei "keine richtige Blase"

Die FFT bestätigte, dass sich Zverev an alle Stichtage des Testens (alle fünf Tage) gehalten habe, sie teilte der New York Times aber auch mit: Sein letzter Test habe am 29. September stattgefunden - er war also die maximal erlaubten fünf Tage her. Zverev habe zudem nicht die medizinische Abteilung des Turniers konsultiert oder Symptome gemeldet. Dies hätte Zverev, so die Regeln, tun müssen. Ganz überrascht konnte die FFT ihrerseits aber auch nicht mehr sein: Zverev hatte im ersten Satz den offiziellen Turnier-Physio um ein Atemwegsspray gebeten. Dass da jemand erkrankt spielt, war spätestens da klar.

Schwachstellen im Sicherheitskonzept der French Open sind in jedem Fall vorhanden. Temperaturmessungen beim Betreten der Anlage, wie bei den US Open, sind nicht vorgesehen. Zverev hatte erzählt, das Leben im Spielerhotel sei "keine richtige Blase", Privatpersonen würde sich dort auch aufhalten. Letztlich hilft nur ein neuer Test. Sollte der positiv sein, hätte Roland Garros ein großes Problem. Zverev selbst hatte im Sommer für negative Schlagzeilen gesorgt, als er an der Schaukampfserie "Adria Tour" teilnahm, bei der nach Partys Spieler positiv getestet wurden. Zverevs Eltern überstanden erst kürzlich eine Corona-Infektion.