DFB-Frauen, Algarve-Cup: Das Finale des Algarve Cups zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen und Italien am Mittwoch im portugiesischen Parchal ist wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt worden. Der italienische Verband teilte am Dienstagabend mit, dass aufgrund der verschärften Einreisebedingungen in Italien eine Abreise am Mittwochvormittag notwendig sei. "Wir hätten gerne das Finale gespielt, akzeptieren aber selbstverständlich die Entscheidung der Italienerinnen. Wir erleben gerade herausfordernde Zeiten und müssen alle zusammenstehen, um diese schwierige Phase zu bewältigen", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Spanien, La Liga: Die Coronakrise hat den spanischen Profifußball erreicht. Am Dienstag teilte La Liga mit, dass die kommenden beiden Spieltage der ersten und zweiten Liga unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Besonders betroffen von den "Geisterspielen" ist Real Madrid. Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos müssen gegen SD Eibar und den FC Valencia gleich in zwei Heimspielen ohne die Unterstützung ihrer Anhänger auskommen.

Das Coronavirus hatte bereits zuvor weitreichende Auswirkungen auf den Profifußball in Europa: In Polen finden die Fußballspiele in der ersten Fußball-Liga Polens vorerst ohne Zuschauer statt. In der Bundesliga werden sowohl das rheinische Derby am Dienstag (18.30 Uhr im Liveticker auf SZ.de) zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln als auch das Revierderby am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker auf SZ.de) zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 ohne Fans ausgetragen. Weitere Zuschauerausschlüsse sind zu erwarten.

Italien, Sportveranstaltungen: In Italien werden bis zum 3. April gar sämtliche Sportwettbewerbe ausgesetzt, betroffen ist davon auch die höchste Fußballliga Serie A. Das hatte das Italienische Nationale Olympische Komitee von Italien (Coni) am Montag beschlossen. Die Serie A hatte zuletzt bereits nur noch Geisterspiele absolviert.

Unklar blieb zunächst, was diese Entscheidung für die italienische Fußball-Nationalmannschaft bedeutet. Am 31. März soll der viermalige Weltmeister Testspielgegner Deutschlands in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft sein. Allerdings steht hinter der Austragung dieses Spiels bereits seit einigen Tagen ein großes Fragezeichen.

Portugal, Fußball: In Portugal werden Spiele der ersten beiden Fußball-Ligen bis auf Weiteres ohne Zuschauer ausgetragen. Diese Entscheidung gab der portugiesische Verband FPF am Dienstag bekannt. Zuvor hatte eine extra gegründete Taskforce mit "führenden Personen" des portugiesischen Fußballs über notwendige Schritte diskutiert. Bis wann die Sonderregelung gelten wird, blieb zunächst unklar. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP teilte ein Verbandssprecher nur mit, dass dies "bis zu einer anderslautenden Mitteilung" der Fall sein werde.

Am Montagabend hatte die portugiesische Regierung zu solch einem Schritt geraten. Demnach sollen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Personen sowie Veranstaltungen unter freiem Himmel mit mehr als 5000 Personen verschoben oder abgesagt werden. Unter anderem war deshalb bereits der für 22. März terminierte Marathon in Lissabon auf September verschoben worden.

Frankreich, Fußball: Die Spiele der französischen Ligue 1 und der Ligue 2 finden bis 15. April ohne Zuschauer statt. Bereits am Montag hatte die Polizeipräfektur von Paris entschieden, dass das Champions-League-Achtelfinalrückspiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr im Liveticker auf SZ.de) ohne Publikum im Prinzenparkstadion stattfindet.

Österreich, Fußball: Österreichs Bundesliga ging einen Schritt weiter. Als Reaktion auf den Notfallplan der Regierung setzt sie die Spiele der 1. und 2. Liga vorerst aus. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, betrifft dies zunächst die ersten beiden Runden in der Meister- und Qualifikationsgruppe sowie die Spiele der 20. und 21. Runde der 2. Liga. Über die Nachholtermine will die Bundesliga kommende Woche entscheiden.

Handball, Testspiel: Auch den deutschen Handballern droht ein Geisterspiel in Magdeburg. Das das Debüt des neuen Bundestrainers Alfred Gislason könnte gegen die Niederlande am Freitag ohne Zuschauer oder nur vor kleiner Kulisse stattfinden. Die Stadt Magdeburg teilte am Montag mit, dass sie "ab sofort" und "bis auf Weiteres Konzerte, Sport- und andere Veranstaltungen mit mehr als 1000 BesucherInnen" untersage.