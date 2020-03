Sport in Italien, Coronavirus: Alle Sportveranstaltungen in Italien sollen wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorerst ohne Publikum stattfinden. Damit sollen weitere Ansteckungen vermieden werden, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwochabend in einer Videobotschaft an das Land. Nach Medienberichten gilt dies bis zum 3. April. Betroffen sind dann neben den Fußball-Spielen in der Serie A unter anderem auch die Champions-League-Partie von Juventus Turin gegen Olympique Lyon am 17. März sowie die Europa-League-Spiele von Inter Mailand gegen Getafe (12.) und AS Rom gegen den FC Sevilla (19.3.). Das Rückspiel von Inter in Getafe am 19. März muss ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Durch den Ausschluss der Zuschauer droht dem Radklassiker Mailand-Sanremo am 21. März die Absage. Auch das Weltcupfinale der alpinen Skisportler in Cortina (18. bis 22. März) ist vom Zuschauer-Ausschluss betroffen. In Italien gibt es die meisten Fälle der Lungenkrankheit Covid-19. Rund 3100 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert, mehr als 100 sind bereits gestorben. Mehrere Fußballspiele der Serie A und des Pokals waren zuletzt bereits verschoben worden.

Fußball, England: Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die zweite Niederlage nacheinander kassiert und die Hoffnungen auf ein Triple begraben müssen. Der unangefochtene Spitzenreiter der Premier League verlor am Dienstagabend beim FC Chelsea mit 0:2 (0:1). Damit schieden die Reds im Achtelfinale des FA-Cups aus. In der englischen Fußball-Meisterschaft hatte Liverpool am vergangenen Samstag mit 0:3 beim FC Watford verloren, zudem in der Champions League zuletzt das Hinspiel im Achtelfinale bei Atlético Madrid mit 0:1. Die Tore an der Stamford Bridge in London erzielten Willian in der 13. Minute und Ross Barkley (64.).

Tennis, WTA: Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Kim Clijsters (Belgien) muss bei ihrem zweiten Comeback weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Im zweiten Match nach ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour musste sich die 36-Jährige in ihrem Erstrunden-Mach beim Turnier im mexikanischen Monterrey der an Nummer zwei gesetzten Britin Johanna Konta mit 3:6, 7:5 geschlagen geben. Mitte Februar hatte die Siegerin von vier Grand-Slam-Turnieren in Dubai schon ihr erstes Match nach einer fast achtjährigen Pause verloren. Clijsters hatte in Dubai ihre dritte Karriere gestartet. Die Tochter des früheren belgischen Fußball-Nationalspielers Leo Clijsters war 2007 wegen ihrer Schwangerschaft erstmals zurückgetreten und schien ihre Profi-Laufbahn 2012 nach einem erfolgreichen Comeback mit zwei US-Open-Triumphen sowie einem Sieg bei den Australian Open endgültig beendet zu haben. Insgesamt feierte Clijsters 41 Turniersiege.

Fußball, Italien: Cristiano Ronaldo sorgt sich um seine Mutter und könnte Juventus Turin vorerst fehlen. "Vielen Dank für all Eure Botschaften der Unterstützung für meine Mutter. Sie ist derzeit in stabilem Zustand und erholt sich im Krankenhaus", schrieb der 35-Jährige am Dienstagabend in den sozialen Netzwerken und dankte den Medizinern, die sich um seine Mutter kümmern. Er wünsche sich nun etwas Privatsphäre, fügte Ronaldo hinzu.

Zuvor hatte der portugiesische Sender tvi24 berichtet, der Portugiese sei nach Madeira zu seiner kranken Mutter geflogen. Sein Arbeitgeber Juventus Turin überließ zunächst Ronaldo die Entscheidung über einen Einsatz im eigentlich für Mittwochabend geplanten italienischen Pokal-Halbfinale gegen den AC Mailand. Am Dienstagabend wurde die Partie jedoch wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf einen vorerst unbestimmten Termin verschoben.

Handball, Bundesliga: Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen bleiben mit ihrem neuen Coach Martin Schwalb in der Erfolgsspur. Das 26:23 (14:10) gegen den SC DHfK Leipzig am Dienstagabend war der dritte Pflichtspielerfolg der Mannheimer in der dritten Partie unter der Regie des 56-Jährigen. Die Löwen legten mit viel Tempo los. Das 1:0 der Leipziger beantworteten der Schweizer Löwen-Spielmacher Andy Schmid und seine Teamkollegen bis zur neunten Minute mit sieben Treffern in Serie. Die Gäste aus Sachen kamen im Anschluss besser ins Spiel und hielten die Partie bis zum 19:21 (49.) offen. Am Sonntag geht es für das Schwalb-Team dann zum Rekordmeister THW Kiel.