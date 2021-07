In der tschechischen Olympia-Mannschaft hat es nach der Ankunft in Japan einen weiteren Corona-Fall gegeben. Nach Beachvolleyball-Spieler Ondrej Perusic wurde nun auch Simon Nausch, Trainer der tschechischen Beachvolleyballerinnen, positiv getestet. Das Team hat am Wochenende seinen ersten Einsatz. Der Österreicher hat sich in Quarantäne begeben. Zuvor hatten die Organisatoren der Sommerspiele bereits insgesamt vier positive Fälle im Athletendorf publik gemacht, darunter waren drei Sportler. Die Zahl der seit dem 1. Juli registrierten positiven Tests im Umfeld der Olympischen Spiele ist offiziell auf insgesamt 67 gestiegen.