Jahrelang hat sich der ehemalige Basketball-Europameister Henning Harnisch abgemüht, hierzulande eine neue Sportkultur zu etablieren. Er wollte und will den Schulsport beleben, ihn neu denken, anders organisieren. In Berlin, wo der 51-Jährige vor zwei Jahrzehnten seine Profi-Karriere ausklingen ließ, hat er in einzelnen Stadtteilen Grund- und Oberschulligen initiiert; später schickte er Trainer los, die sogar schon in Kindergärten und Kindertagesstätten zum Bewegen animieren sollen. Und nun, wo im Zuge der Coronakrise landesweit alle Schulen zu und alle Kigas und Kitas geschlossen sind, wo alle Schwimmbäder und Turnhallen dicht gemacht haben? Geht's erst richtig los. So eine Krise kann ja auch eine Chance sein.