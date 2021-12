In manchen Bundesländern - wie hier beim Spiel in Stuttgart gegen den FC Bayern - waren Geisterspiele sowieso schon wieder eingeführt. Nun trifft es alle.

Der Profisport wird wieder zur geschlossenen Gesellschaft, die "Geisterspiele" kehren kurz nach Weihnachten für alle zurück: Aus Sorge vor der hochansteckenden Corona-Variante Omikron hat die Politik am Dienstag wie erwartet entschieden, Zuschauer bei überregionalen Sport-Großveranstaltungen ab dem 28. Dezember ganz auszuschließen. "Überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden, das betrifft insbesondere Fußballspiele", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Wie lange diese beim Bund-Länder-Gipfel getroffene Regelung gilt, blieb zunächst offen.

Das nächste Zusammentreffen der Politik soll bereits am 7. Januar stattfinden, an diesem Tag beginnt die Rückrunde der Fußball-Bundesliga, die auch darüber hinaus vom Beschluss betroffen sein dürfte. Zuletzt war es in Stadien und Hallen in einigen Bundesländern noch erlaubt gewesen, teilweise Zuschauerränge zu belegen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bedauerte die Maßnahme, zeigte aber Verständnis. Die vorübergehenden Einschränkungen seien "bedauerlich, aber nachvollziehbar - auch wenn wir alle noch bis vor Kurzem gehofft haben, dass es eine bundesweite Rückkehr zu Spielen ohne Fans in den Stadien nicht mehr geben würde", hieß es in einer Stellungnahme des Liga-Verbandes. Die DFL rief erneut auf, sich impfen zu lassen oder die Impfung aufzufrischen.

"Das ist keine gute Nachricht für den kompletten professionellen Sport", meinte Geschäftsführer Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. "Für den FC bedeutet das 1,8 Millionen Euro Umsatzverlust pro Spiel. Das bedeutet auch, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten Maßnahmen ergreifen müssen", meinte Wehrle und klagte: "Alle Erkenntnisse, die uns vorliegen von den Gesundheitsämtern oder vom Gesundheitsamt Köln, sagen, dass es eben gerade bei Freiluftveranstaltungen keine Hotspots gegeben hat."

Werder-Chef äußert Verständnis

Auch Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hatte die Entscheidungsträger schon vorher vor einer "Symbolpolitik" gewarnt und kein Verständnis für einen Zuschauer-Ausschluss gezeigt: Der Profifußball habe als Freiluftveranstaltung mit einem "bewährten, schlüssigen Konzept" bewiesen, verantwortungsvoll mit der Lage umzugehen.

Zweitligist Werder Bremen rechnet mit Mindereinnahmen von etwa bis 1,1 Millionen Euro pro Spiel. Dennoch befürwortete Werder-Chef Klaus Filbry die Maßnahmen der Politik: "Aufgrund der zu erwartenden Dynamik, die die Omikron-Variante in das Pandemiegeschehen einbringt, haben wir vollstes Verständnis für die Entscheidung der Politik."

Hallensportarten noch stärker betroffen als der Fußball

Die Hallensportarten, die noch stärker von Zuschauereinnahmen abhängig sind als der Fußball mit seinem milliardenschweren TV-Vertrag, trifft die Maßnahme hart. In der Deutschen Eishockey Liga finden bereits am 28. Dezember alle Partien vor leeren Rängen statt, die Basketball-Bundesliga ist einen Tag später betroffen. In der DEL sind die Gehälter mittlerweile häufig an die Zuschauerzahlen gekoppelt, entsprechende Klauseln dürften "jetzt gezogen werden", wie Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke bestätigte: "Die Klubs werden irgendwie über die Saison kommen, aber viele sind für die Zukunft wirklich gefährdet." Es sei "extrem wichtig, dass die Coronahilfe Profisport weiter fließt", so Tripcke - und zwar in einem erhöhten Maße: "Es reicht aber nicht, sie nur zu verlängern." Die Handball-Bundesliga hat Glück, dass der Spielbetrieb wegen der EM bis zum 9. Februar ruht. Ob bis dann die Rückkehr der Zuschauer beschlossen ist, scheint aber zumindest fraglich zu sein.

Ein ernsthafter Widerstand in Form gerichtlicher Auseinandersetzungen ist (vorerst) nicht zu erwarten. Denn: Der Lockdown droht - und diese politische Maßnahme wäre für viele Klubs erst recht existenzbedrohend. Das Robert-Koch-Institut hatte vor dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag in seinem Strategiepapier unter anderem ein "Verbot von Großveranstaltungen" und die "Schließung von Sportstätten im Innenbereich" als Sofortmaßnahmen gefordert. Ein Shutdown käme "einem Berufsverbot gleich" und müsse mit aller Macht abgewendet werden, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Um den Worst Case zu verhindern, forcieren die Profiligen derzeit rundum eine Auffrischungsimpfung ihrer Spieler. Anders als in Nordamerika und England, wo die fünfte Welle im Gang ist, hat die Ausbreitung von Omikron in Deutschland gerade erst begonnen.