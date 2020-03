Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird in Spanien der Spielbetrieb in der ersten und der zweiten Liga eingestellt. Die Entscheidung sei am Donnerstag bei einem Dringlichkeitstreffen mit Vertretern des Nationalverbandes RFEF und der spanischen Gesundheitsbehörden in Madrid getroffen worden, teilte die Profiliga mit. Sie gelte zunächst für die kommenden zwei Runden.

Kurz zuvor hatte Rekordmeister Real Madrid mitgeteilt, dass die Spieler der Fußball- und auch des Basketballteams wegen eines infizierten, namentlich nicht genannten Basketball-Profis unter Quarantäne gestellt werden. Die Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos, die in der Primera División zwei Punkte hinter Tabellenführer und Meister FC Barcelona liegen, sollten am Freitag den SD Eibar empfangen. Die Quarantäne gilt immer für 14 Tage.

Real sah sich zu der drastischen Maßnahme gezwungen, weil sich Fußballer und Basketballer Einrichtungen im Trainingsgelände Ciudad Real Madrid teilen. "Uns wurde empfohlen, sowohl die Basketballer als auch die Fußballer unter Quarantäne zu stellen", teilte Real mit. Das komplette Gelände sei geschlossen worden.

Länderspiel Spanien-Deutschland wird unwahrscheinlich

In Spanien war am Mittwoch bereits das ursprünglich für den 18. April in Sevilla angesetzte Finale des spanischen Fußballpokals zwischen Real Sociedad San Sebastián und Athletic Bilbao auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Verband und die Behörden hatten zuvor am Mittwoch auch die Aussetzung aller Begegnungen der unteren Ligen sowie aller Frauen- und Futsal-Meisterschaften für zwei Wochen beschlossen.

Auch die Austragung des Länderspiels Spanien gegen Deutschland am 26. März erscheint immer unwahrscheinlicher. Das Spiel soll im Stadion von Atlético Madrid stattfinden.

Spanien ist inzwischen nach Italien das von der Epidemie am stärksten betroffene Land Europas. Nach amtlichen Angaben hatten sich bis Donnerstag rund 2300 Menschen mit dem Covid-19-Erreger infiziert. 64 Menschen davon seien gestorben.