Von diesem Freitag an sind in Bayern wieder mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen. Das hat Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) nach der Kabinettssitzung vom Mittwoch mitgeteilt. Die maximale Personenzahl für Veranstaltungen und Einrichtungen im Freistatt ist nun einheitlich auf 75 Prozent der Kapazität erhöht. Die Personenobergrenze von 25 000 bleibt aber unverändert. Herrmann versprach, sich auch künftig mit Nachdruck für weitere Erleichterungen beim Sport einzusetzen, soweit es die Infektionslage zulasse. "Insbesondere für die von Corona gebeutelten Ausrichter von Sportveranstaltungen und unsere Sportvereine ist das eine gute Nachricht, weil sie auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind." Zudem könnten in kapazitätsbeschränkten Sportstätten wieder mehr Menschen gemeinsam Sport treiben. Bereits zum 17. Februar hatte die Staatsregierung Erleichterungen für den Sport beschlossen. Seitdem dürfen nicht nur Geimpfte und Genesene, sondern auch wieder Getestete gemeinsam Sport treiben oder das Fitnessstudio besuchen. Die Zuschauerzahl lag seitdem bei 50 Prozent der Kapazität. Zudem ersetzte 2G die bisherige 2G-Plus-Regelung. Zugang zu einer Sportveranstaltung haben seitdem Geimpfte oder Genesene auch ohne zusätzlichen Testnachweis. Es muss jedoch weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.